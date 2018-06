Ekopiknik 2018 nad Zalewem Zemborzyckim

0 A A

(fot. materiały promocyjne)

Co Gdzie Kiedy. Ośrodek Słoneczny Wrotków nad Zalewem Zemborzyckim zaprasza mieszkańców Lublina do zabawy na świeżym powietrzu podczas Ekopikniku, który odbędzie się w niedzielę, 17 czerwca o godz. 12. To już 13. edycja imprezy.



Dla uczestników przygotowano szereg atrakcji, m.in.: ciekawe stoiska i prezentacje, konkursy z nagrodami, Kino Rowerowe oraz występy zespołów dziecięcych i młodzieżowych. Ale Ekopiknik to także przede wszystkim wątki ekologiczne.



- Podczas tegorocznej edycji będzie można zapoznać się z nowymi zasadami selektywnej zbiórki odpadów, które wchodzą w życie od 1 lipca, wymienić opony samochodów osobowych za sadzonki roślin, wziąć udział w warsztatach recyklingowych oraz różnych innych atrakcjach - zachęcają organizatorzy wydarzenia.



Ekopiknik daje możliwość poznania działań podejmowanych przez Urząd Miasta oraz inne instytucje na rzecz poprawy jakości środowiska naszego miasta i regionu.



W programie także: zbiórka zużytych baterii za słodycze, wystawa roślin i porady ogrodnicze, pokaz szkolenia psów czy znakowanie rowerów.