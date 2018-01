Ferie w Lublinie: Stan zimy opłakany. Co innego można robić?

Wczoraj o jeździe nie było mowy. Mróz, który może to zmienić przewidywany jest w przyszłym tygodniu (fot. Maciej Kaczanowski)

Co Gdzie Kiedy. Globus Ski czeka na lepszą pogodę. Ale jest alternatywa. Nawet w galeriach handlowych pamiętają, że dziś nikt nie poszedł na lekcje.

Jeśli nadejdzie zmiana pogody stoki narciarski i snowboardowy na LSM (wraz z wyciągami) mają być czynne we wszystkie dni tygodnia od godz. 10 do 20. Feryjny cennik będzie taki sam, jak w poprzednim sezonie. Za karnet godzinny na duży wyciąg zapłacimy 20 zł, a za czterogodzinny 60 zł. Na małym wyciągu karnet godzinny ma kosztować 11 zł, a czterogodzinny 33 zł. Można też wykupić pojedynczy wjazd na wyciąg (bez znaczenia, czy na mały, czy duży), płacąc za to 1,70 zł.

Roboty w Tarasach Zamkowych

Roboty ze sztuczną inteligencją, interaktywne gry, warsztaty robotyki. To tylko niektóre atrakcje, które przygotowały na ferie Tarasy Zamkowe. Do 11 lutego w ramach „Ferii z Robotami” można zobaczyć interaktywne roboty humanoidalne, wyposażone w sztuczną inteligencję, którymi każdy będzie mógł sterować. Jest też labirynt, w środku którego znajdować się będą dwie kule sphero - roboty sterowane smartfonem. Na miłośników innowacyjnej rozrywki czekać też będzie Knoocker, czyli interaktywna ścianka pozwalająca na grę dowolną piłką. To połączenie sportu z grami komputerowymi.

Będą też warsztaty dla dzieci w wieku 5 – 7 lat z klockami LEGO wyposażonymi w elektroniczne silniki i czujniki. Będą też zajęcia z robotyki dla starszych dzieci i dorosłych, na których będzie można nauczyć się konstruowania robotów z klocków LEGO. Będzie można zbudować łaziki marsjańskie, roboty sumo, a także roboty zwiadowcze.

Wszystkie atrakcje w ramach „Ferii z Robotami” odbędą się na poziomie 0, w godz. 10 – 18.

Eko w IKEA i SKENDE Shopping

Jak zmienić karton w zamek dla lalek? Czy prąd może być produkowany przez słońce lub wiatr? Czy kwiatki oczyszczają powietrze ze smogu? Odpowiedzi na te i inne pytania będą szukały dzieci, które podczas ferii wcielą się w ekodetektywów. Do 11 lutego sklep IKEA oraz centrum handlowe SKENDE Shopping stają się miejscem ekologicznych zabaw dla najmłodszych. Oprócz warsztatów i edukacyjnych wycieczek, dzieci będą mogły wziąć udział także w specjalnej grze terenowej. Wszystko gratis ale dla dzieci z pełnoletnimi opiekunami.

Do 3 lutego będą warsztaty - „Coś z niczego” (od 10.00 do 20.00), obok sklepu Intermarche w SKENDE Shopping.

Od 4 do 11 lutego pojawią się specjalnie przygotowane makiety – ekodomki, które będą imitowały konkretne pomieszczenia: m.in. kuchnię, salon, łazienkę. Znajdą się tam m.in. pytania i zagadki.

3 i 10 lutego o godz. 12 i 14 będzie edukacyjna wycieczka śladami gry Ekodetektyw, która będzie zorganizowana przez pracowników IKEA Lublin. Udział w niej może wziąć maksymalnie 30 osób (dzieci+dorośli). Obowiązują zapisy na stronie internetowej IKEA.

Naukowo w E.Leclerc Turystyczna

Do 4 lutego miedzy godz. 10 a 14 trwa tydzień pełen zabaw naukowych dla dzieci. Wstęp bezpłatny. Animatorzy z Fundacji Art of Science przedstawią dzieciom świat nauki w atrakcyjny i angażujący sposób: „Spektakl pary i piany”; jak działa generator elektrostatyczny Van de Graaffa; „DNA na języku”, „Cukierkowo” czy „Laboratorium chemiczne”. Tydzień zabaw zwieńczy „Naukowa impreza artystyczna”, która odbędzie się w niedzielę 4 lutego.