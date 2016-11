III Charytatywny Bieg Mikołajkowy w Świdniku

Już w niedzielę, 4 grudnia o godz. 11 mieszkańcy Świdnika wystartują w III Charytatywnym Biegu Mikołajkowym. Organizatorzy zachęcają do przybycia w przebraniu Mikołajów, Śnieżynek czy Reniferów. Na najlepszych czekają nagrody.

Impreza odbędzie się na Placu Konstytucji 3 Maja w Świdniku. O godz. 11.45 wyruszy Marsz Nordic Walking. Na godz. 12 zaplanowano start 5-kilometrowego biegu. Dochody z akcji charytatywnej przeznaczone będą na rzecz Placówki Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Nasz Dom w Rybczewicach.



By wziąć udział w biegu trzeba się zarejestrować na stronie internetowej - TUTAJ - i w dniu rozgrywania imprezy mieć ukończone 15 lat. Kwota wpisowego to 25 zł.



- Każdy może przyjść, bawić się razem z nami, a przy okazji wspomóc dzieci! 4 grudnia to dzień, w którym obdarowujemy się prezentami. Dlatego przyjdźmy wszyscy na Plac Konstytucji Maja i podarujmy prezenty tym, których nie ma, kto obdarować. Tak po prostu, bezinteresownie - zachęcają organizatorzy.