Kiermasz Świąteczny w Puławach

Co Gdzie Kiedy. W dniach 8-14 grudnia w Puławach odbędzie się wielki Kiermasz Świąteczny Klubu Twórców Ludowych.

Kiermasz to doskonała okazja do zakupienia tradycyjnych ozdób świątecznych wykonanych przez członków puławskiego Klubu Twórców Ludowych. Piękne rękodzieła mogą posłużyć do dekoracji choinki czy wigilijnego stołu, a także stanowić oryginalny prezent dla najbliższych.

Podczas kiermaszu można zakupić przepiękne ozdoby bożonarodzeniowe i kartki świąteczne wykonane przez puławski Klub Twórców Ludowych.

W dniach 8-10 grudnia wydarzenie organizowane będzie w Puławskim Ośrodku Kultury Dom Chemika (ul. Wojska Polskiego 4). Następnie Kiermasz przeniesie się do Galerii Zielonej (ul. Lubelska 2) i potrwa do 13 grudnia. W czwartek, 14 grudnia, wydarzenie zorganizowane zostanie w Centralnej Bibliotece Rolniczej (ul. Czartoryskich 8).

Kiermaszom będą towarzyszyły pokazy wykonywania ozdób świątecznych. Wstęp na wydarzenie jest wolny.