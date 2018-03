Kolejne spotkanie w ramach FuckUp Nights w Centrum Kultury

Co Gdzie Kiedy. Po raz kolejny goście Centrum Kultury w Lublinie (ul. Peowiaków 12) będą mogli uczestniczyć w spotkaniu FuckUp Nights, poświęconemu błędom w biznesie. Wydarzenie odbędzie się 14 marca o godz. 19.30 w Piwnicach CK.

FuckUp Nights to globalny ruch organizujący wydarzenia, na których odważni ludzie sukcesu opowiadają o swoich porażkach w biznesie i projektach. Analizujemy, mówimy o błędach, wyciągamy wnioski, a wszystko to w luźnej atmosferze.



W ramach spotkania odbędzie się także seans filmu "Gliniarz Samuraj" od Najlepszych z Najgorszych.



Wstęp wolny. Obowiązują bezpłatne wejściówki do odebrania w kasie CK.