Noc bez prądu to impreza organizowana w ramach Kozienaliów, której celem jest przypomnienie studentom, że nie trzeba spędzać całego swojego wolnego czasu przed komputerem i ekranem smartfona. Studenci będą mogli zamienić nabijanie cyfrowych leveli w prawdziwą walkę na miecze, pokonać swoich przeciwników w rozmaitych grach planszowych i zręcznościowych oraz wspólnie pomuzykować.



- Wszystkich zainteresowanych spędzaniem czasu na świeżym powietrzu, oczywiście bez prądu, zachęcamy do zabrania dobrego humoru, paczki przyjaciół oraz gitar i dołączenia do zabawy. Warto przypomnieć sobie czasy dzieciństwa i na chwilę do nich wrócić - zachęcają organizatorzy z Zarządu Uczelnianego Samorzadu Studentów UMCS.