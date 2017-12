Medellin - od kryzysu do innowacji. Inspiracja dla Lublina

W trakcie spotkania chcemy skoncentrować się na tym, co wspólne dla Medellin i Lublina. Polina Golovátina-Mora, która wraz z mężem Raúem Alberto Mora gości w Lublinie, opowie o sytuacji społeczno-kulturalnej miasta w oparciu o doświadczenie życia w tym mieście i badania jemu poświęcone. Opowie także o Medellin odwołując się do ruchów społecznych, artystycznych i ekologicznych. Będzie to spojrzenie na miasto jako przestrzeń mediacji i komunikowania problemów, niepewności i lęków ale także nadziei i pragnień. Będziemy także chcieli porównać oba miasta w oparciu o nasz rekonesans Lublina, ogólną wiedzę o miastach postsocjalistycznych oraz w oparciu o tendencje w rozwoju współczesnych miast. Jednak ta część jest raczej pomyślana jako konwersacja – autoanaliza, której celem będzie nie tylko stawiać pytania, ale dyskutować, dzielić się i wymieniać doświadczeniami aby wspólnie odnajdywać kierunki rozwoju kultury miast.



Medellin to drugie największe miasto w Kolumbii. Mieszka w nim 3 mln mieszkańców, a 5 mln w całej aglomeracji. Niedawno, w latach 80 i 90, uznawane było za najbardziej niebezpiecznie miasto na świecie. Dzisiaj mówi się o nim, że jest najbardziej innowacyjne na świecie i chwali się wielką przemianę społeczną i kulturową, która tu zaszła. Z roku na rok miasto odwiedza coraz więcej turystów, w tym także z Polski. To także lokalna stolica kultury i sztuki. Te radykalne zmiany nie byłyby możliwe gdyby nie solidarność jego mieszkańców, ich społeczna aktywność i samorządność. W tym sensie Medellin i Lublin są do siebie podobne i o tych analogiach chcemy rozmawiać podczas lubelskiego spotkania.



Polina Golovátina-Mora - profesor na Wydziale Komunikacji Społecznej i Dziennikarstwa w Universidad Pontificia Bolivariana w Medellín, Kolumbia. Jej zainteresowania naukowe sytuują się na skrzyżowaniu krytyki literackiej, urban studies, studiów politologicznych i kulturoznawczych.

11 grudnia 2017, PONIEDZIAŁEK

godzina 17:30 - 19:30

Lublin, ratusz, Plac Łokietka 1

sala 24, II piętro