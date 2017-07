Niedzielny spacer z Wędrowcem Józefa Czechowicza

Niedzielny spacer będzie szczególny z dwóch powodów. 15 rok wędrówki można uznać za mały jubileusz. Znacznie większym wydarzeniem jest to, że data spaceru zbiega się z 80. rocznicą emisji poematu w Polskim Radiu.

Dokładnie 9 lipca 1937 roku na radiowej antenie słowa Czechowicza recytowali… Irena Kwiatkowska i Antoni Bohdziewicz. Audycja została nadana o godz. 21.45. Jeśli uczestnicy spaceru będą człapać, wolno recytować strofy poetyckie i się ociągać, dokładnie o tej godzinie będą na Wzgórzu Czwartkowym wypatrywać Księżyca, który zazwyczaj melduje się wypływając gdzieś tak nad kirkutem i cerkwią.

Jak informują organizatorzy z Ośrodka Brama Grodzka Teatr NN uczestnicy spaceru otrzymają specjalny druk okolicznościowy - exlibris i przypinki. Będą mogli zostawić swój wpis w księdze pamiątkowej. Trasą „Spaceru z Czechowiczem” wędrować będziemy mijając murale z wierszami i cień czechowiczowskiego Wędrowca.

Dzięki uprzejmości Muzeum Literackiego im. Józefa Czechowicza, podczas spaceru uczestnicy będą mogli zobaczyć oryginalną wersję „Poematu o mieście Lublinie”. Oryginał pokazywany jest publicznie jedynie kilka razy w roku!

Podczas spaceru będzie można korzystać z tekstu „Poematu” na smartfonie lub tablecie dzięki aplikacji Layar wykorzystującej technologię poszerzonej rzeczywistości.

***

„Express Lubelski i Wołyński” z 7 lipca 1937 roku zapowiadał: W dniu 9 lipca b. r. o godz. 21 m 45 Polskie Radio nada w programie ogólnopolskim kwadrans poetycki poświęcony Lublinowi. Będzie to poemat znanego poety lublinianina Józefa Czechowicza napisany specjalnie dla Polskiego Radia”.

9 lipca 1937 roku pisał „Kącik radiowy: wiersz o Lublinie przez radio. Letnie „Kwadranse poezji” poświęciło radio ziemi ojczystej. Jeden z nich nosi tytuł Lublin. Zostanie on nadany dn. 9 VII o godz. 21.45. Jest to audycja tym ciekawsza, że przyniesie słuchaczom utwór doskonałego poety, zupełnie publiczności nieznany. Jest to poemat Józefa Czechowicza napisany specjalnie dla Polskiego Radia. Opracowanie muzyczne Romana Palestra. Recytować będą Irena Kwiatkowska i Antoni Bohdziewicz”.