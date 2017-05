Noc Muzeów na Zamku Lubelskim

Zamek Lubelski będzie otwarty w godzinach 18-24. W tym czasie będzie można podziwiać wystawy zorganizowane na Zamku, m.in. Kolekcję Grafiki Tadeusza Mysłowskiego, "Lwów w grafice" czy "Jerzy Nowosielki w Lublinie". Do Kaplicy Trójcy Świętej będzie można wejść o każdej pełnej godzinie: 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00.



Tego wieczora w Muzeum Lubelskim odbywać się będę również warsztaty, które zaplanowano na godz. 18. Dzieci i młodzież będą mogli wziąć udział w terenowej zabawie archeologicznej "Odkrywamy archeologiczne zagadki wzgórza zamkowego". Zajęcia dla grupy zorganizowanej ok. 20 osób. Zapisy: (81) 537 96 38. Z kolei całe rodziny zaproszone są do udziału w warsztatach plastycznych "Cieknące zegary" inspirowanych twórczością Salvadora Dalego. Zapisy: 81 537 96 37.



O godz. 20 będzie miał miejsce spektakl teatralny "Żywe obrazy na 700-lecie Lublina". Tuż po zapadnięciu zmroku zabytkowa przestrzeń dziedzińca Zamku Lubelskiego zostanie rozświetlona wizualizacjami największych dzieł mistrzów malarstwa, które będą ożywiać wykonawcy tańca dawnego! Podczas widowiska miejsce wyświetlanych przez projektor obrazów, reprezentujących różne style i epoki, m.in. dzieł C. Moneta, E. Muncha, E. Degasa, R. Magritte’a, będą zastępować fotografie tancerek, te z kolei ustąpią miejsca samym tancerkom.



Dodatkowe atrakcje z okazji Nocy Muzeów będą odbywały się w oddziałach Muzeum Lubelskiego: Muzeum Historii Miasta Lublina (Brama Krakowska, pl. Łokietka 3), Muzeum im. Józefa Czechowicza (ul. Złota 3), Dworek Wincentego Pola (ul. Kalinowszczyzna 13), Muzeum Bolesława Prusa w Nałęczowie (al. Małachowskiego 2), Muzeum Stefana Żeromskiego w Nałęczowie (ul. S. Żeromskiego 8) oraz Muzeum Regionalnym w Kraśniku (ul. Piłsudskiego 2a).