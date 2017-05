Posadź fasolkę przed CSK

Własny ogródek w centrum miasta – to propozycja na lato w Lublinie Centrum Spotkania Kultur. W tym roku własne grządki będzie można uprawiać wzdłuż budynku CSK od ul. Radziszewskiego.

To już druga akcji „Rosnę!”. W zeszłym roku przy CSK udało się stworzyć 24 społeczne ogródki.

– Wszystkie drużyny regularnie swoje uprawy pieliły i podlewały. Nikt swoich roślin nie opuścił – mówi Anna Lisowska z CSK.

Teraz do zagospodarowania jest 25 wielkich donic. Nie trzeba mieć ani ogrodniczych umiejętności ani nawet narzędzi – wystarczą dobre chęci.

– My zapewniamy nasiona, sadzonki, ziemię i wszelkie ogrodnicze przybory. Każdy dostanie do uprawy 1 mkw. – mówi Lisowska. – Będą też spotkania z ekspertami z dziedziny nasiennictwa, gleboznawstwa czy nawożenia ekologicznego.

By dostać na całe lato swoją grządkę wystarczy się zgłosić drogą mailową (rosne@spotkaniakultur.com). Liczna miejsc ograniczona (25), więc warto się pospieszyć. W zgłoszeniu należy podać skład drużyny, która będzie opiekować się ogródkiem (może liczyć od 1 do 15 osób), a następnie w piątek, 26 maja, o godz. 17 przyjść do Centrum Spotkania Kultur (plac Teatralny 1).

Miejskie ogródki zakładane na dachach, skwerach czy pasach zieleni to trend ogólnoświatowy. Warzywne grządki są już codziennością na dachach Nowego Jorku i Hongkongu, w parkach Berlina czy Hagi. W Lublinie jako pierwsza z taką propozycją do mieszkańców wyszła kilka lat temu Galeria Labirynt.