Żurawie 2017. Do kogo trafią statuetki?

O tym, kto najbardziej na nagrody zasłużył, zadecyduje 11-osobowe jury. W jego składzie m.in. reprezentanci miejskich instytucji kulturalnych (Rafał “koZa” Koziński z Centrum Kultury, Waldemar Tatarczuk z Galerii Labirynt, Bartosz Wójcik z CSK) artyści (Jarosław Koziara, DJ Papa Zura), dziennikarze (Grażyna Lutosławska), naukowcy (Piotr Celiński z UMCS).

Wybór nie będzie łatwy. Z założenia konkurs ma na celu integrowanie środowiska młodych twórców i animatorów kultury, a także promować liderów w swoich dziedzinach. Jak pokazuje historia Żurawi, i nominowani, i laureaci wcale nie znikają z kulturalnej mapy Lublina.

Dokładnie 10 lat temu, w pierwszej edycji imprezy statuetki otrzymali: Junior Stress (muzyk związany ze sceną reggae i dancehall), Małgorzata Rybicka (graficzka, autorka plakatów Jarmarku Jagiellońskiego), Leszek Onak (poeta), Krzysztof Księski (Lubelskie Dni Fantastyki, festiwal Falcon) i Szymon Pietrasiewicz (Most Kultury, Punkt Kultury, Pracownia Sztuki Zaangażowanej Rewiry). Większość z laureatów nie tylko nigdy z Lublina nie wyemigrowało – tu żyją, tworzą, animują i pracują na to, by lubelskiego środowiska kulturalnego zazdrościła nam większość polskich miast.

Kto w tym roku dostanie o nagrodę? W kategorii „Słowo” nominowani zostali: Dominik Gac, Patryk Pawelec i Jacek Wróbel. W „Dźwięku” o statuetkę walczą: Martyna Gawlik, Monika Kowalczyk i Stanisław Leszczyński. Silna konkurencja jest też w „Obrazie”: Piotr Krzysztof Kamiński, Anna Kłys, Małgorzata Wasilek. A Żurawia 2017 z trudnej i słabo płatnej dziedziny Animacja Kultury dostanie Joanna Prochowicz, Agata Sztorc albo Tymoteusz Wojna.

Zwycięzców poznamy podczas uroczystej gali w sobotę o godz. 20 w Studiu Muzycznym Polskiego Radia Lublin przy ul. Obrońców Pokoju 2.