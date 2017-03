Projekt Student: nowa inicjatywa w SPA Orkana (WYGRAJ BILETY)

Celem "Projektu Student" jest zachęcenie młodych ludzi do aktywnego spędzania czasu. Z tej okazji w każdy wtorek studenci będą mogli skorzystać z promocji i spędzić 75 minut w Strefie Wody i Saun za 10 zł. Otworzono również nowy Bar Wodny w stylu Hawajskim w Restauracji Zielony Wiatrak, w którym na młodych ludzi czekać będą drinki w promocyjnych cenach. Goście w ramach promocji będą mogli także skorzystać z saunarium.

Zabawa zaczynać się będzie po godzinie 20, a organizatorzy zadbają o głośną, klubową muzykę. Imprezowej atmosfery dopełnią efekty świetlne i atrakcje w postaci gry w siatkówkę wodną.

Podczas pierwszej odsłony projektu, 28 lutego, z promocji skorzystało ponad 70 studentów. Organizatorzy zaznaczają, że to pierwszy tego typu projekt w Lublinie.

"Projekt Student" organizowany będzie cyklicznie w każdy wtorek. Bilet promocyjny obowiązuje przez cały dzień od godz. 8 do 23.

WYGRAJ BILETY

Mamy dla Was 5 wejściówek (135 minut) na Projekt: Student do wykorzystania we wtorek. Pytanie konkursowe zadamy dziś o godz. 14 na naszym profilu Dzieje się w Lublinie na Facebooku.