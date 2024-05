Zakwitły kasztany. Czas na matury

Tegoroczna matura zacznie się 7 maja i potrwa do 24 maja.

– Egzaminy pisemne potrwają od 7 do 24 maja, a egzaminy ustne od 11 do 16 maja, z wyjątkiem 12 maja oraz od 20 do 25 maja – informuje Jolanta Misiak, rzeczniczka Kuratorium Oświaty w Lublinie.