Puławy: Festiwal kolęd tym razem w kościele

Festiwal kolęd to jedna z największych imprez kulturalnych w Puławach. Co roku uczestniczą w niej setki artystów z całego kraju. Miejscem, w którym od 23 lat można było ich posłuchać, był Dom Chemika. Niestety, na czas jego remontu, dostęp do tego obiektu będzie wyłączony. W związku z tym, dyrekcja Puławskiego Ośrodka Kultury zarówno artystów, jak i widzów już teraz zaprasza na festiwal parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Puławach. Przesłuchania odbędą się w parafialnej sali teatralnej, a koncert finałowy w kościele.

Zgłoszenia do udziału w festiwalu można już składać, będą one przyjmowane do 3 stycznia (formularz można znaleźć na stronie internetowej Domu Chemika).