W najbliższy weekend w SKENDE Shopping rodzice z dziećmi po raz kolejny mogą uczestniczyć w bezpłatnych warsztatach „Przestrzenie miasta”. – W strategii rozwoju dużą wagę przykładamy do realizowania idei „miejsca spotkań” – tłumaczy Jacek Garbaczewski, dyrektor centrum handlowego SKENDE Shopping.

Centra handlowe coraz częściej angażują się w akcje społeczne. Stają się miejscem spotkań i kreatywnej zabawy. Przykładem takich działań są organizowane przez SKENDE Shopping i Fundację Rozwoju Designu LuCreate warsztaty "Przestrzenie miasta". – Umożliwiają dzieciom zabawę, która pozwoli im nauczyć się projektowania oraz rozwinie wrażliwość na otaczającą ich przestrzeń – tłumaczy Mateusz Kunkiewicz, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Designu LuCreate.

Tydzień i dwa tygodnie temu dzieci tworzyły już m.in. makietę małego pokoju, którą samodzielnie meblowały. Dowiadywały się też, czym jest przestrzeń publiczna oraz, jak można urządzić ją w sposób atrakcyjny i ciekawy. - Dzięki takim inicjatywom stajemy się miejscem, w którym oprócz zakupów, można nauczyć się nowych, ciekawych rzeczy i kreatywnie spędzić czas z bliskimi, a także zrelaksować się i odpocząć - dodaje Garbaczewski.

Przed nami ostatnia część warsztatów. Odbędą się w sobotę i w niedzielę w "Małym mieście", czyli przestrzeni, specjalnie zaaranżowanej i wykonanej przez LuCreate. To właśnie tam codziennie w godzinach otwarcia centrum handlowego najmłodsi mogą się bawić, wcielając w budowniczych. Warsztaty odbędą się w dwóch turach: pierwsza od godz. 11 do godz. 13, a druga od godz. 14 do godz. 16.

– 27 stycznia tematem będzie „Projektowanie przyjaznej przestrzeni”. Dzieci i rodzice pracując w zespołach wcielą się w rolę architektów krajobrazu oraz urbanistów. Dzień później tematem będą „Przygody po drodze”. Uczestnicy postarają się dostrzec to, czego nie widać na pierwszy rzut oka – tłumaczą organizatorzy. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 5 lat.

Zapisy odbywają się za pośrednictwem profilu facebookowego pod adresem: facebook.com/skendeshopping. Jednorazowo na jedne zajęcie (I grupa) zapisać może się 10 par (dziecko+opiekun). Przewidziane są też listy rezerwowe.