Przestrzenie miasta - warsztaty rodzinne od SKENDE Shopping i LuCreate

Małe Miasto, znajduje się obok sklepu H&M. To przestrzeń, specjalnie zaaranżowana i wykonana przez LuCreate, w której codziennie w godzinach otwarcia centrum handlowego, najmłodsi, mogą bawić się, wcielając budowniczych. Na ścianach widnieją charakterystyczne budowle i elementy architektury, które kojarzą się z Lublinem, m.in:. Brama Krakowska i Zamek Lubelski oraz te, które powstały tu niedawno np. terminal lotniska. Dzieci ubrane w kaski i kamizelki mogą tworzyć tutaj własne budowle i inne elementy miasta np. drogi. W weekendy, do końca stycznia w Małym Mieście LuCreate odbywać się będą warsztaty rodzinne - Przestrzenie Miasta.

- Chcemy, aby nasze centrum handlowe nie było tylko miejscem, gdzie można zrobić zakupy, ale także miejscem spotkań i wspólnego spędzania czasu. Oprócz tego, dużą wagę przykładamy do rozwoju kreatywności i twórczości najmłodszych. Dlatego koncepcja Małego Miasta oraz warsztatów rodzinnych wpisuje się idealnie w naszą wizję centrum handlowego. Współpracujemy z Fundacją Rozwoju Designu LuCreate, ponieważ zależy nam, aby nasze działania odbywały się ściśle we współpracy ze społecznościami lokalnymi i skierowane były właśnie do nich - mówi Jacek Garbaczewski, dyrektor centrum handlowego SKENDE Shopping

Podczas warsztatów dzieci staną się małymi architektami, którzy będą mogli m.in. samodzielnie zaprojektować własny pokój, meble, a także stworzyć makietę idealnej przestrzeni do zabawy, odpoczynku i spotkań z sąsiadami. Wszystko w atmosferze zabawy i współpracy. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Zajęcia zostały podzielone na 5 bloków tematycznych, które poruszą najważniejsze zagadnienia, dotyczące przestrzeni, która otocza najmłodszych, zarówno tej najbliższej – własnego pokoju, domu; przez przestrzeń wspólną, sąsiedzką, aż po przestrzeń publiczną – place zabaw i skwery.

- Warsztaty umożliwiają dzieciom kreatywną zabawę, która pozwoli im nauczyć się projektowania oraz rozwinie wrażliwość i otwartość na otaczającą ich przestrzeń. To bardzo ważne, aby już od najmłodszych lat, dzieci zdawały sobie sprawę, że wszyscy mamy wpływ na to, co nas otacza i to od nas zależy jak wygląda nasze najbliższe otoczenie. Podczas zajęć, najmłodsi będą rysowali, budowali modele i tworzyli makiety. Będzie też czas na dyskusje i znajdowanie odpowiedzi na trudne pytania dotyczące przestrzeni miejskiej - mówi Mateusz Kunkiewicz, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Designu LuCreate.

Zajęcia będą się odbywały w soboty i niedziele (13 i 14 stycznia; 20 i 21 stycznia; 27 i 28 stycznia) w dwóch przedziałach czasowych: - I grupa w godzinach od 11:00 – 13:00, II grupa od 14:00 – 16:00.

13 i 14 stycznia tematem przewodnim będzie Mały domek. Najmłodsi będę mogli stworzyć miniaturową makietę małego pokoju, którą następnie samodzielnie umeblują.

20 stycznia zajęcia odbędą się pod hasłem Podwórko przyjaciół. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się, czym jest przestrzeń publiczna oraz jak można urządzić ją w sposób atrakcyjny i ciekawy. Z kolei 21 stycznia zajęcia odbędą się pod hasłem: Po sąsiedzku. Dzieci zastanowią się nad sąsiedzką przestrzenią wspólną (to m.in. korytarz, klatka schodowa, skwer, płot) i wymyślą jak sprawić, aby przestrzeń ta była bardziej estetyczna i przyjazna mieszkańcom.

27 stycznia tematem przewodnim będzie Projektowanie przyjaznej przestrzeni. Dzieci i rodzice pracując w zespołach wcielą się w rolę architektów krajobrazu oraz urbanistów. 28 stycznia na zajęciach dzieci otworzą szerzej oczy i postarają się z uwagą spojrzeć na otoczenie i na jego funkcje, aby dostrzec to, czego nie widać na pierwszy rzut oka. Wszystko pod hasłem Przygody po drodze.

Warsztaty przeznaczone są zarówno dla dzieci, jak i rodziców, dlatego wziąć w nich udział może tylko dziecko w towarzystwie przynajmniej jednego z opiekunów. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci już od 5 lat. Na warsztaty można zapisać się za pośrednictwem profilu na Facebooku centrum handlowego SKENDE Shopping, pod adresem: www.facebook.com/skendeshopping. Jednorazowo na jedne zajęcie (I grupa) zapisać może się 10 par (dziecko+rodzic). Przewidziane są listy rezerwowe. Warsztaty Przestrzenie miasta, to nie tylko zajęcia, które skupiają się na rozwijaniu kreatywności i wrażliwości na sposób postrzegania miasta przez dzieci. Podczas spotkań poruszone zostaną także inne ważne kwestie, min.: wykorzystanie materiałów recyklingowych oraz wtórne wykorzystanie przedmiotów zużytych, np. meble z odzysku. Szczegółowy harmonogram zajęć dostępny na www.facebook.com/skendeshopping