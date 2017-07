Sobota Literacka w Kazimierzu Dolnym: "Wierny ogrodnik"

John le Carré przez wiele lat pracował w tajnych służbach wywiadowczych MI6. Pisarstwem zajął się le Carré w 1961 roku, debiutując powieścią Call for the dead (Budzenie zmarłych, Amber 2002). Jego dorobek literacki liczy dziś 21 powieści, dokument The Unbearable Peace oraz liczne opowiadania.

Spotkanie poświęcone powieści "Wierny ogrodnik" poprowadzi profesor Zofia Mitosek.