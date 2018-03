Targi Pracy w Lublinie

Co Gdzie Kiedy. W piątek, 16 marca o godz. 9 w na terenie Targów Lublin (ul. Dworcowa 11) rozpocznie się tegoroczna edycja Targów Pracy. Dostęp do kilkuset ofert pracy, obecność kilkudziesięciu pracodawców z różnych branż, możliwość bezpośredniej rozmowy z rekruterami - to wszystko czeka na przybyłych.