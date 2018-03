Targi Rolnicze Agro-Park w Lublinie. Na zakupy przed pracami polowymi

Będzie można sprawdzić co nowego pojawiło się na rynku, poznać ofertę dostawców rolniczego sprzętu i skorzystać z porad ekspertów. Wszystko to na targach Agro-Park w Lublinie, które rozpoczynają się 3 marca.

Targi Rolnicze Agro-Park w Lublinie są organizowane już po raz 11. Dla firm to nie tylko promocja oferowanych produktów, ale też i wsparcie sprzedaży, zaś dla rolników okazja do zapoznania się z szeroką ofertą firm.

W tym roku dwudniowe Targi Agro-Park, organizowane wspólnie przez Międzynarodowe Targi Poznańskie i Targi Lublin rozpoczną się 3 marca. Łącznie w Targach weźmie udział blisko 250 firm z całej Europy.

– Na zwiedzających czekać będzie ponad 20 marek ciągników. W tym roku pojawi się silna reprezentację niemieckich firm – około 40, a także kilkudziesięciu wystawców, którzy zagoszczą u nas po raz pierwszy. Staramy się, aby co roku oferta Agro-Parku była bogatsza i bardziej urozmaicona – zaznacza Mirosław Maciej Wituch, dyrektor projektu ze strony Targów Lublin.

Targi rolnicze to nie tylko prezentacja sprzętu i urządzeń rolniczych, ale też całego rolniczego asortymentu, w tym nawozów, środków ochrony roślin i nasion. Będą nie tylko nowości rynkowe, ale też i dobrze znane pozycje asortymentowe.

– Na targach zostanie zaprezentowana pełna oferta dealerów dostępnych na naszym rynku – zapowiada Wituch.

Organizatorzy przygotowali również prelekcje dla rolników. – Będą zorganizowane wykłady dotyczące m.in. środków ochrony roślin i nowoczesnej hodowli krów – zachęca do udziału dyrektor Wituch.

Będzie też konkurs „Precyzyjny gospodarz” organizowany przez portal Gospodarz.pl.

Lubelskie Targi Rolnicze Agro-Park z roku na rok przyciągają do Lublina coraz więcej osób. – W ubiegłym roku odwiedziło nas ponad 27 tysięcy zwiedzających. Widzimy, że branża rolnicza rośnie w siłę, dlatego w tym roku spodziewany się ok. 30 tysięcy osób. Odwiedzają nas nie tylko rolnicy czy właściciele gospodarstw, ale też uczniowie szkół rolniczych czy pasjonaci branży agro.

– Początek sezonu rolniczego to doskonały czas, żeby zapoznać się z nowinkami i porozmawiać z ekspertami z branży – dodaje Wituch. – Agro-Park to też okazja do nawiązania nowych kontaktów biznesowych, dlatego serdecznie zapraszam wszystkich związanych z rolnictwem do odwiedzenia Targów Lublin już w ten weekend.

Targi można zwiedzać 3 i 4 marca w godz. 9 – 17. Wstęp jest bezpłatny.

Oficjalne otwarcie targów 3 marca zaplanowano na godz. 12.

Program wykładów

Sobota, 3 marca, sala konferencyjna B 1, parter, obok hali A

• godz. 10.30 – 11 – Produkcja mleka i mięsa wołowego wysokiej jakości wyzwaniem współczesnej hodowli bydła”, dr hab. Witold Chabuz, Zakład Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

• godz. 13 – 14 – Wczesna diagnoza zagrożeń na uprawach, Adam Kuzdraliński, prezes firmy Nexbio

• godz. 14 – 16 – Kompleksowa technologia ochrony plonu polecana na wiosnę przez firmę Sobianek