Są pieniądze na modernizację gospodarstw. Wnioski można składać do 20 marca

19 lutego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych” w tzw. obszarze „d”. Chodzi o inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu.

– Mogą to być zarówno zakupy maszyn rolniczych, ciągników rolniczych lub sadowniczych, urządzeń i wyposażenia do produkcji rolnej, jak też inwestycje związane z budową, przebudową i modernizacją budynków do produkcji rolnej – mówi Michał Bętkowski, zastępca dyrektora Lubelskiego Oddziału Regionalnego ARiMR.

Dofinansowanie jest przyznawane w zależności od inwestycji, którą rolnik chce zrealizować, z tym, że kwota dofinansowania nie może przekroczyć 500 tys. zł.

„Przy czym w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca, w tym ich wyposażaniem – maksymalna wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł.” – zaznacza ARiMR.

Dofinansowanie mogą otrzymać rolnicy posiadający gospodarstwa, których wielkość ekonomiczna mieści się w przedziale od 10 tys. euro do 200 tys. euro. Wyłączeni z tego są rolnicy, którzy chcą składać wniosek o dofinansowanie wspólnie. W tym wypadku łączna wartość należących do nich gospodarstw musi być na poziomie co najmniej 15 tys. euro. Poza tym w roku kiedy będą wkładać wniosek o wypłatę płatności ostatecznej wartość ekonomiczna gospodarstwa musi być co najmniej na poziomie 10 tys. zł.

O tym czy rolnik otrzyma dofinansowanie będzie decydować suma przyznanych za złożony wniosek punktów.

Rolnicy z naszego regionu mogą składać wnioski o przyznanie pomocy bezpośrednio do oddziału regionalnego ARiMR w Elizówce jak też za pośrednictwem biur powiatowych Agencji w Lubelskiem.

– Dla naszego województwa kwota przeznaczona na to poddziałanie wynosi 63,5 mln euro – podaje dyrektor Bętkowski. – Przewidujemy, że z pomocy finansowej będzie mogło skorzystać ok. 1,6 – 1,7 tysiąca rolników z naszego województwa, o ile średnia kwota dofinansowania do jednego wniosku będzie zbliżona do tej z naboru w 2016 roku.

„Modernizacja gospodarstw rolnych” w tzw. obszarze „d” cieszy się dużym zainteresowaniem rolników. W 2016 r. o wsparcie ubiegało się 2950 rolników z naszego regionu, zaś w kraju było to blisko 30 tys. wniosków. W naszym regionie ARiMR podpisała prawie 1,4 tys. umów na łączną kwotę 236 milionów złotych. Najwięcej umów Agencja podpisała z rolnikami z powiatu bialskiego (142 umowy), opolskiego (129 umów) i powiatu zamojskiego (116 umów).