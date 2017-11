Targi Wędkarskie Rybomania w Lublinie

Co Gdzie Kiedy. Już w najbliższy weekend, w dniach 2-3 grudnia, w Lublinie odbędą się największe targi wędkarskie w Europie. W siedzibie Targów Lublin (ul. Dworcowa 11) przeprowadzone zostaną spotkania Rybomania 2017.

Na co w tym roku mogą liczyć miłośnicy wędkarstwa? Z pewnością uwagę przyciągnie gigantyczne akwarium liczące sobie blisko 25 tysięcy litrów, w którym prezentowane będą takie gatunki ryb, jak: szczupaki, karpie, jesiotry, pstrągi czy łososie. - To doskonała okazja, aby poobserwować, jak pod wodą zachowują się ryby i przynęty. Jest to także niesamowita okazja edukacyjna dla najmłodszych oraz rozrywka dla całej rodziny - przekonują organizatorzy wydarzenia.

Uczestnicy targów mogą spodziewać się także ciekawych spotkania z największymi gwiazdami wękarstwa. Wśród gości tegorocznej edycji imprezy będą m.in.: trener kadry narodowej Juniorów w Wędkarstwie Muchowym, Andrzej Wnękowicz; brązowy medalista Mistrzostw Świata w Wędkarstwie, Ernest Gutkiewicz; zwycięzca World Carp Classic 2014, Krzysztof Charmuszko; czy jedyny w Polsce Master Fly Casting Instruktor certyfikowany przez międzynarodową organizację Federation of Fly Fishing, Piotr Talma.

Tradycyjnie swoje produkty zaprezentują też setki wystawców. Ze względu na porę organizacji Rybomanii w Lublinie, to właśnie w naszym mieście po raz pierwszy prezentowane są szerokiej publiczności nowości na nadchodzący sezon wędkarski.

Podczas Rybomanii nie zabraknie również atrakcji dla najmłodszych. Dzieci będą miały niebywałą szansę zobaczenia z bliska wspaniałych okazów, które pływają w polskich wodach, a dodatkowo usłyszenia ciekawostek na ich temat. Na specjalne spotkania dla dzieci organizatorzy zapraszają 1 grudnia między godz. 09.30-15.00.

Bilety na Targi kosztują 11 zł w przedsprzedaży i 15 zł w trakcie wydarzenia. Wejściówki dostępne na platformach tixer.pl oraz ticketpro.pl, a także w kasach w dniu Targów.