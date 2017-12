W przyszłym roku w CSK: Teatr, opera, muzyka i zakupy [program]

Za CSK pierwszy pełny rok funkcjonowania instytucji.

– Mam głębokie przekonanie, że najlepsze dopiero przed nami – stwierdza Krzysztof Grabczuk, wicemarszałek województwa odpowiedzialny za kulturę. Niewykluczone, że jedyna w regionie 1000-osobowa sala w przyszłym roku wielokrotnie się wypełni do ostatniego miejsca. W programie na 2018 koncerty, opery, spektakle i targi.

Teatr

– Festiwal Scenografii i Kostiumów „Scena w budowie” to wydarzenie flagowe naszej instytucji bazujące na architekturze naszego butynku – podkreśla Piotr Franaszek, dyrektor CSK.

II edycja wydarzenia zostanie rozciągnięta w czasie. Od stycznia do kwietnia będziemy oglądać spektakle nominowane przez kapitułę konkursu „Złota kieszeń”. To „Gorset” Sceny Plastycznej KUL (24 stycznia, bilety od 20 zł), „Malowany ptak” w reż. Mai Kleczewskiej (4 lutego, bilety od 30 zł), „Chłopi” w reż. Krzysztofa Garbaczewskiego (29 marca, bilety od 30 zł) i „Księgi Jakubowe” na podstawie powieści Olgi Tokarczuk w reż. Eweliny Marciniak (20 kwietnia, bilety od 40 zł).

A poza konkursem, jeszcze w styczniu, na scenie CSK także spektakl warszawskiego Och-teatru „Pomoc domowa” w reżyserii Krystyny Jandy. (20 stycznia, bilety od 75 zł), „Chiński Nowy Rok” w wykonaniu Pekińskiej Akademii Tańca Youth Dance Company (27 stycznia, bilety od 30 zł) i Narodowy Balet Gruzji Sukhishvili (30 stycznia, bilety od 140 zł).

– W marcu do CSK wróci też Moscow City Balet, a w czerwcu zobaczymy „Człowiek z La Manczy”, bardzo malownicza produkcja w reżyserii Witolda Mazurkiewicza – dodaje Franaszek.

Opera

Premiera „Orfeusza i Eurydyki” Mariusza Trelińskiego w ten weekend we Wrocławiu. Opera, gdzie „rzeczywistość sceniczną czaruje mistrz filmowego prowadzenia akcji” do Lublina przyjedzie we wrześniu.

– Rozmawiamy też o innych pozycjach – przyznaje Marcin Nałęcz-Niesiołowski, dyrektor Opery Wrocławskiej. – Chcieliśmy w Lublinie pokazać nasz zespół baletowy z muzyką na żywo w „Dziadku do orzechów” lub „Romeo i Julii”. zapraszam też na pierwsze dzieło operowe Leszka Możdżera tak świetnie odebrane przez wrocławską publiczność.

„Immanuel Kant” w CSK 29 czerwca i 1 lipca. Jazz spotyka się z operą, literatura z filozofią, a kostiumy przygotowała Ewa Minge.

Muzyka

Już 9 lutego „Siedem bram Jerozolimy” - koncert pod dyrekcją maestro Krzysztofa Pendereckiego w wykonaniu orkiestry Filharmonii Krakowskiej. Bilety wkrótce w sprzedaży.

Można już za to kupić bilety na Grzegorza Turnaua (13 stycznia, od 70 zł ), Piotr Nalepa Breakout Tour (21 stycznia, od 55 zł), Trebunie-Tutki & Urmuli Quintet z Gruzji (11 lutego), Kult akustycznie (11 marca, od 120 zł), Perfect (24 marca, od 90 zł).

W ramach 22. Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena 22 marca w Sali Operowej wystąpi amerykańska Buffalo Philharmonic Orchestra (bilety od 40 zł). A dzień później w archikatedrze zagra Szymanowski Quartet.

– Wstęp na koncert w katedrze jest bezpłatny – podkreśla dyrektor Franaszek.

A 5 maja prawdziwa gwiazda: Bobby Mcferrin (bilety od 80 zł).

Zakupy

W pierwszej połowie roku nie zabraknie też przeglądu najlepszych dokumentów (15. Festiwal Filmowy Millennium Docs Against Gravity, 14-20 maja) i zmagań konkursowych (na Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Antoniny Campi - 20-26 maja - zgłosiło się 150 uczestników z całego świata).

Do tego showroom z rzeczami najlepszych polskich projektantów (otwarcie dziś) i cykliczne targi. Od dziś do niedzieli w przestrzeniach CSK East Ænd Art.

– Lokalni wytwórcy i najlepszy design. Oryginalne pomysły na prezenty – zachęca Barbara Wybacz z CSK.

Inny powód niż zakupy by w ten weekend wybrać się do CSK to spotkania i rodzinne warsztaty. – Można się jeszcze zapisywać – zachęca Wybacz.

Bilet na prezent

Kto w weekend kupi dwa bilety na jeden z koncertów czy spektakli dostanie prezent: jedno z wydawnictw Centrum Spotkania Kultur (płyta lub książka).