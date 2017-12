"Zagramy i zaśpiewamy". 10. urodziny Nettheatre

Stary protestancki kościół, który przez lata funkcjonował jako karczma z pokojami na godziny, to pierwsza siedziba Nettheatre w malowniczej Srebrnej Górze w Górach Sowich.

– Szybko musieliśmy odpowiedzieć sobie na pytanie, jak robić teatr w miejscu gdzie potencjalnych widzów jest na jeden spektakl – opowiada Paweł Passini. – Postanowiliśmy wtedy, że będziemy robić teatr przez internet.

Dziś kamery transmitujące na żywo to, co dzieje się scenie, nikogo nie dziwi. Ale 10 lat temu robił to tylko niewielki kolektyw artystyczny ze Srebrnej Góry. – A potem nasz teatr przestał być internetowy i stał się sieciowy. Postawiliśmy na budowanie sieci powiązań – tłumaczy reżyser.

W międzyczasie zmieniło się też miejsce. Paweł Passini, a razem z nim część zespołu Nettheatre, od ośmiu lat mieszka w Lublinie, a biuro i salę prób ma w Centrum Kultury. – Mimo wielu perturbacji, wciąż przezywał rodzaj euforii artystycznym potencjałem tego miejsca. I wielu mi zazdrości takiego matecznika – podkreśla.

To właśnie w Lublinie powstały najważniejsze spektakle „Teatru w sieci powiązań”, jak „Turandot” czy „The Hideout/Kryjówka”.

Obecnie w Teatrze Osterwy trwają prace do najnowszej produkcji Nettheatre. „Hindełe, siostra Sztukmistrza” to opowieść o siostrze Isaaca Bashevisa Singera. Pierwsza żydowska feministka od początku miała pod górę. Najstarsze dziecko w rodzinie, ale nie chłopiec. Z epilepsją, która w tamtych czasach nie była chorobą, a oznaką opętania.

W drodze na swój ślub 21-letnia Hindełe Singer drze bruliony zapisane swoimi opowiadaniami i wyrzuca z okna pociągu. Do maszyny do pisania siądzie dopiero wiele lat później. I nie wstanie, póki nie napisze swojej pierwszej książki.

– To spektakl o tworzeniu, o tym jak może to człowieka uratować – tłumaczy reżyser. – I o tym co kobiece, roli kobiet w cywilizacji.

Premiera w sobotę, 16 grudnia.

Dzień później spotkanie z malarką Hazel Karr, wnuczką Hindełe oraz z Meirav Hen, profesor psychologii na Uniwersytecie w Galilei, wnuczką Izaaka Baszewisa Singera (godz. 16, Sala Kinowa CK, ul. Peowiaków 12). Także w niedzielę koncert.

– Wybrałem taki sposób świętowania, jaki najbardziej lubię, czyli będę śpiewał. Zapraszam. Będziemy upijać się muzyką – mówi reżyser.

Oprócz niego na scenie pojawią się m.in.: D’Roots Brothers, Mariusz Bonaszewski, Jacek Hałas, Paweł Janyst, Daniel Moński. Sala Widowiskowa CK, godz. 22. Wstęp wolny.

Program niedzielnego jubileuszu:

* Spotkanie „Szukając Hindełe”, godz. 16, Sala Kinowa CK, wstęp wolny

* Spektakl „Hidełe, siostra Sztukmistrza”, godz. 19, Teatr im. Juliusza Osterwy, bilety: 15–45 zł

* Koncert jubileuszowy, godz. 22, sala widowiskowa, wstęp wolny