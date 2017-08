We wtorek 700 urodziny Lublina. Jak będzie świętowało miasto? [program]

We wtorek minie 700 lat od podpisania przez króla Władysława Łokietka aktu lokacyjnego Lublina. Skoro rocznica jest okrągła, to obchody będą z rozmachem. Najwięksi artyści estrady zaśpiewają swojemu miastu na pl. Zamkowym, a to tylko część „imprezy urodzinowej”.

Oczywiście słowo „urodziny” jest uproszczeniem, bo Lublin powstał już wcześniej, a król stwierdził po prostu, że gród jest na tyle „dorosły”, by rządzić się według praw miejskich. Król zapisał to w akcie lokacyjnym, będącym dla miasta swego rodzaju dowodem osobistym. Jego oryginał będzie można oglądać jutro w lubelskim Zamku tylko od godz. 15 do 19, a będąc na Zamku można przy okazji zajść na wystawę bardzo starych portretów Lublina, nawet z 1618 roku. Wystawa będzie dostępna od godz. 10 do 18.

Beata Kozidrak, Krzysztof Cugowski oraz Urszula wystąpią w najbardziej widowiskowej części wtorkowych „urodzin”. To koncert Zakochani w Lublinie, który rozpocznie się o godz. 20 na pl. Zamkowym. Nie usłyszymy tu przebojów Bajmu, Budki Suflera, nie będzie też „Konika na biegunach”. Będą utwory napisane i skomponowane specjalnie na tę okazję. Za muzykę zabrał się Tomasz Momot, a za słowa Jan Kondrak, który wystąpi tu również z Lubelską Federacją Bardów, będzie też Piotr Cugowski i Natalia Wilk.

Nie będzie to jedyny koncert tego wieczora. Jeśli ktoś zechce może się wybrać na śpiewaną po grecku muzykę żydowską połączoną z jazzem i okraszoną wokalizami. Taki koncert da Sefardix Trio na wirydarzu klasztoru oo. dominikanów. Występ rozpocznie się o godz. 20 i będzie jedną z atrakcji trwającego wciąż Jarmarku Jagiellońskiego, na który zjechało ponad 250 wystawców z rękodziełem i przysmakami.

W trakcie jarmarku będzie można też wybrać się jutro na przeznaczoną dla dzieci i opiekunów wycieczkę z opowieścią o mieście z czasów jagiellońskich. Start o godz. 11 sprzed stoiska Biura Turystyki Kulturowej „Krajka” na pl. Łokietka, gdzie trzeba się wcześniej zapisać na ten 1,5-godzinny spacer. Tutaj też można zarezerwować miejsce na spacerze na wzgórze zamkowe (wyjścia z pl. Łokietka o godz. 12, 13, 14 i 15), albo wycieczce szlakami żydowskiego handlu i rzemiosła (wyjście ze schodów prowadzących na Zamek o godz. 14).

Również jutro podczas Jarmarku Jagiellońskiego pokazany zostanie film „Dzień przed zachodem słońca” w reżyserii Marii Zmarz-Koczanowicz (72 minuty), którego projekcja rozpocznie się o godz. 20 w Warsztatach Kultury przy Grodzkiej 5a.

Poza Jarmarkiem Jagiellońskim w Lublinie będzie się jutro odbywać XXIV Ogólnopolski Przegląd Hejnałów Miejskich, na który przyjechać ma 40 hejnalistów z 30 miast Polski. Wielkie trąbienie zacznie się o godz. 16 na balkonie Trybunału Koronnego.

Wstęp na wszystkie urodzinowe wydarzenia jest bezpłatny.

15 sierpnia / program

- 8.30 / Msza święta w intencji 700-letniego Miasta w Archikatedrze Lubelskiej

- 12.00 / Uroczysta sesja Rady Miasta na Zamku Lubelskim



- 10.00-18.00 / Jarmark Jagielloński w przestrzeniach Starego Miasta



- 11.00-19.00 / Akt Lokacyjny Lublina dla każdego / n ajważniejszy dokument historyczny Lublina, opatrzony lekkim komentarzem, wydany w szlachetnej, bibliofilskiej formie, dystrybuowany w przestrzeniach miasta,

- 15.00-19.00 / Prezentacja oryginału Aktu Lokacji z 1317 roku na Zamku Lubelskim

- 12.00-13.00 i 16.00-17.00 / Jarmark Opowieści na Placu po Farze



- 10.00-18.00 / wystawa jubileuszowa „Portret miasta. Lublin w malarstwie, rysunku i grafice 1618–1939” w Muzeum Lubelskim na Zamku



- 13.00-18.00 / Sztukmistrz nad Lublinem / p odniebne akrobacje na linie rozpiętej nad Rynkiem Starego Miasta w wykonaniu slacklinerów



- 14.00-20.00 / Łódka Kultury / m obilna scena działań artystycznych stworzona przez Poławiaczy Pereł Improv i Lublin Street Band



- 16.00 / XXIV Ogólnopolski Przegląd Hejnałów Miejskich w Trybunale Koronnym

- 17.00 / Herbowe winorośla na 700-lecie. Zielony prezent dla lublinian / Prezent dla mieszkańców z okazji 700. Urodzin Miasta w postaci sadzonki szlachetnego winogrona

- 19.00 / Urodzinowy tort dla lublinian / plac Zamkowy / 700 centymetrów i pół tony urodzinowego tortu

- 20.00 / „Zakochani w Lublinie” – kantata jazzrockowa Tomasza Momota / widowisko muzyczne na placu Zamkowym stworzone specjalnie z okazji 700-lecia

- 22.00 / pokaz „Sen o mieście” / Multimedialna Historia Miasta / plac Litewski

Dodatkowe kursy

Po wtorkowym koncercie Zakochani w Lublinie gości rozwiozą dodatkowe autobusy komunikacji miejskiej. Z przystanku na al. Tysiąclecia po stronie Zamku uruchomione zostaną nadprogramowe kursy linii 2, 17, 29, 34, 39 i 57 oraz linii 55 do Świdnika i 74 na Rudnik. Zaś z przystanku po stronie dworca odjadą dodatkowe kursy linii 1, 2, 6, 10, 17, 18, 29, 31, 32 i 57.