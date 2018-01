Wernisaż wystawy "Bagnoza" w Galerii Białej

Co Gdzie Kiedy. W piątek, 2 lutego o godz. 18 w Galerii Białej (Centrum Kultury, ul. Peowiaków 12) odbędzie się wernisaż wystawy prac Urszuli Pieregończuk i Mariusza Libela - Bagnoza.

Tematyka wystawy skupia się na pytaniach dotyczących fundamentów i założeń cywilizacji, cyklicznie domagających się nowej odpowiedzi wobec permanentnej zasady postępu.

- To powieść o byciu i bycie, który szuka uzasadnienia siebie w skomplikowanym systemie, z jednej strony przez relatywizm prowadzący do chaosu, z drugiej przez ideologie wiodące nas do tyranii - twierdzą organizatorzy.

Przedstawione prace formalnie będą łączyć obraz z typografią. Towarzyszyć im będą wielkoformatowe murale wykonane na galeryjnych ścianach. Część ekspozycji będzie ukazywała dokumentację procesu twórczego wspólnej pracy obojga artystów.

Wstęp na wernisaż jest wolny. Wystawa będzie czynna do 2 marca.