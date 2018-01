"Niemiłość". Premierowe pokazy filmu w Centrum Kultury

Co Gdzie Kiedy. Centrum Kultury w Lublinie (ul. Peowiaków 12) zaprasza na premierowe pokazy nominowanego do Oscara filmu Niemiłość. Projekcje odbędą się w piątek, 2 lutego godz. 18 oraz w sobotę, 3 lutego o godz. 20 w ramach Kina Konfrontacji.

Borys i Żenia, to typowi przedstawiciele klasy średniej mieszkający na przedmieściach Moskwy, mają się rozstać. Nie mogą znaleźć wspólnego języka ich kontakty ograniczają się do wybuchowych kłótni. Mają nowych partnerów, z którymi chcą jak najszybciej związać się na stałe. Przeszkodą może okazać się ich 12-letni syn. Rodzice nie zwracają na niego uwagi i chcą rozpocząć nowe życie. Nawet, jeśli będzie to oznaczało porzucenie dziecka.

- To obraz bezwzględnej walki między dążącymi do rozstania małżonkami i rodziny, w której brakuje miłości - opowiadają organizatorzy seansów.

Bilety na projekcje kosztują 12 i 15 zł.