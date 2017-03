Wernisaż wystawy malarstwa Czesława Romanowskiego w Galerii Wirydarz

Czesław Romanowski jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na katowickim Wydziale Grafiki. W 1995 roku był stypendystą Ministerstwa Kultury i Sztuki. Jego twórczość była prezentowana podczas licznych wystaw zbiorowych i indywidualnych. Uprawia malarstwo, rysunek i projektowanie graficzne. Od 2008 jest prezesem Stowarzyszenia AKWE (Artystyczna Kreacja Wspólnej Europy).

- W malarstwie szukam relacji jakie zachodzą pomiędzy kolorem a metaforyczną warstwą obrazu. Dążę do form, które odnoszą się do kształtów dających się nazwać jako prawdopodobne a nie jako prawdziwe, które można by określić iż są ucieczką od przedmiotów skończonych - opowiada o swojej twórczości artysta.

Podczas wystawy w Galerii Wirydarz zaprezentowane zostaną obrazy Romanowskiego z ostatniego okresu jego twórczości.

Ekspozycja będzie czynna do 30 kwietnia. Wstęp na wernisaż jest bezpłatny.