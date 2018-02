Wernisaż wystawy startARCHITEKCI’17 w CSK

W środę o godz. 18 wernisaż wystawy startARCHITEKCI’17.

W Centrum Spotkania Kultur zobaczymy projekty dyplomowe obronione w 2017 roku na kierunku architektura na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej.

Uczestniczące w wystawie 94 projekty (40 inżynierskich i 54 magisterskie) zostały zebrane w dziewięciu grupach tematycznych. Jak wyjaśniają organizatorzy, grupy tematyczne zostały sformowane tak by zwrócić uwagę zwiedzających na idee, wartości i sposoby kształtowania, reprezentowane przez pokazywane projekty. A ich dobór w określone kategorie ma pokazać wieloaspektowość poszczególnych zagadnień. Projekty do udziału w wystawie zostały wytypowane przez ich promotorów.

Już same tytuły prac zachęcają do sprawdzenia jak z tematem poradzili sobie młodzi architekci. Gdyby wszystkie te dyplomy zostały zrealizowane, Lublin by był zupełnie innym miastem. Możliwe, że lepszym, bo autorzy projektów pochylają się nad obiektami, które niemal umierają. Magdalena Pisarczyk proponuje adaptację dawnej fabryki eternitu z charakterystyczną wieżą na Bronowicki Dom Kultury. Katarzyna Dudek rewitalizację Pałacu Potockich a Kacper Gejzak adaptację dawnej miejskiej rzeźni przy ul. Turystycznej na Muzeum Polskich Sił Zbrojnych. Przy ul. Turystycznej jest Czerwona Karczma, która dziś jest opłakaną ruderą. Magdalena Urbańska chce ją rozbudować i zaadaptować, powracając do pierwotnej funkcji obiektu.

Ale nie tylko dialog z historią interesuje młodych architektów. Są projekty nowych budynków wielorodzinnych, szkół artystycznych – muzycznej, filmowej, teatralno-filmowej. Ogród botaniczny UMCS dostaje nowy pawilon, a seniorzy dom nad zalewem. Nad zalewem kolejny autor widzi pensjonat i miejsce odnowy biologicznej.

Wernisaż 14 lutego to nie wszystko.

• 3 marca w godz. 10.00-15.00 będzie trwało otwarte posiedzenie jury konkursów projektów dyplomowych z prezentacją wybranych projektów przez ich autorów.

• 13 marca o godz. 18.00 dyskusja o projektach prezentowanych na wystawie poprzedzona ogłoszeniem wyników konkursów projektów dyplomowych.