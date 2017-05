Wojciech Cejrowski w Puławach

- Samotny człowiek z mikrofonem, na pustej scenie, bez rekwizytów, bawi publiczność przez półtorej godziny. Nie śpiewa, nie tańczy – jedynie opowiada, ale w taki sposób, by co kilka zdań wywołać salwę śmiechu - zachecają organizatorzy.



Wojciech Cejrowski to podróżnik, badacz ginących plemion Amazonii, osobowość telewizyjna, popularny dziennikarz radiowy, artysta kabaretowy, pisarz i publicysta, należy do Królewskiego Towarzystwa Geograficznego w Londynie (Royal Geographical Society).



Po występie okazja do zdobycia autografu, zrobienia zdjęcia oraz zakupu płyt i książek.



Bilety na wydarzenie kosztują 65 zł.