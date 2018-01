WOŚP 2018 w Białej Podlaskiej

– W tym roku mamy o 100 wolontariuszy więcej niż w roku ubiegłym. To ogromna radość, że idea dobra jest w narodzie – mówi dr Riad Haidar, ordynator neonatologii w bialskim szpitalu i szef sztabu. W tym roku orkiestra gra dla wyrównania szans w leczeniu noworodków.

– Wolontariusze kwestować będą na ulicach Białej Podlaskiej, ale też w Leśnej Podlaskiej, Piszczacu czy w Janowie Podlaskiem od godz. 8 do 20 – zaznacza Haidar.

Od godz. 17 na placu Wolności w Białej Podlaskiej rozpoczną się koncerty, m.in. zespołów Clubbersi i Blues Magic Brothers.

– Robimy to własnymi siłami. Wystąpią głównie lokalni artyści, którzy nie biorą za to pieniędzy – podkreśla szef sztabu. Będzie też można zobaczyć pokazy tańca czy sztuk walki. Tutaj także odbędą się licytacje m.in. gadżetów WOŚP. A o godz. 20 imprezę zwieńczy tradycyjne światełko do niebo.

WOŚP od dawna wspiera już oddział neonatologiczny bialskiego szpitala, który nosi zresztą imię Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jest on wyposażony w ponad 95 procentach sprzętem od orkiestry. A od niedawna Domowy Szpital nosi również imię Fundacji WOŚP. W nadaniu imienia uczestniczyli Jerzy Owsiak i jego żona Lidia Niedźwiedzka-Owsiak