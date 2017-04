Wystawa "Anna Frank - historia na dzień dzisiejszy"

ACK UMCS Chatka Żaka (ul. Radziszewskiego 16) zaprasza na wernisaż wystawy "Anna Frank - historia na dzień dzisiejszy", którą będzie można podziwiać od 25 kwietnia do 6 maja.

Wystawa poświęcona jest Annie Frank – żydowskiej dziewczynce, która podczas wojny przez dwa lata prowadziła dziennik. Zapisywała w nim, co myśli, czuje i przeżywa. Od pierwszej publikacji w 1947 roku dziennik przeczytały miliony ludzi na całym świecie. Po dzień obecny Anna jest jednym z symboli Holokaustu, a jej dziennik widnieje na liście najważniejszych dokumentów cywilizacji: „Pamięć Świata UNESCO” i najważniejszych książek XX wieku według „Le Monde”.

W czasie trwania wystawy zostaną przeprowadzone warsztaty dla uczniów szóstych klas szkoły podstawowej, podczas których dzieci przejmą rolę przewodników.

Wystawa jest częścią międzynarodowego projektu polsko–holenderskiego „The future of Auschwitz and Holocaust Education in Authentic Memorial Site”, organizowanego przez Fundację Dom Pokoju w partnerstwie z Domem Anny Frank w Amsterdamie oraz Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimu.