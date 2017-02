Antywalentynkowa noc w Multikinie

W piątek, 17 lutego o godz. 22 w lubelskim Multikinie odbędzie się wyjątkowy nocny maraton filmowy - Antywalentykowa Noc Grozy. - To wydarzenie dla tych, którzy pragną uciec od przesłodzonej formy Walentynek - zachęcają organizatorzy.

Podczas maratony odbędzie się premierowy pokaz mrocznego thrillera Gore'a Verbinskiego "Lekarstwo na życie", wstrząsającej "Autopsji Jane Doe", absurdalnego "Zombie Express" oraz przerażającego "Lamentu".

- Na wielkim ekranie obejrzysz najlepsze i najbardziej mroczne filmy grozy, które weszły do kin przez kilka ostatnich tygodni - zachęcają organizatorzy.

Ceny biletów kosztują od 24 do 33 zł. Rozpoczęcie o 22:00, przewidywany koniec ok. 7:30 rano.

Program projekcji:

Lekarstwo na życie - PREMIEROWO!

Młody i ambitny pracownik wielkiej korporacji ma za zadanie przywieźć szefa firmy z ośrodka odnowy biologicznej. Tajemniczy kurort jest malowniczo położony wśród urokliwych krajobrazów szwajcarskich Alp i oferuje cudowne lekarstwo na wszystkie problemy współczesnego świata. Na miejscu bohater odkrywa, że pozornie idylliczne SPA nie jest tym, co sobie wyobrażał, poznaje mroczne sekrety i staje do walki o życie oraz zdrowie psychiczne.

Autopsja Jane Doe

Jane Doe - tak w policyjnym żargonie określa się niezidentyfikowane zwłoki kobiety. I to od nich rozpoczyna się tajemnicza i makabryczna historia. Odnalezione na odludziu ciało pięknej dziewczyny nie wskazuje na naturalną śmierć ofiary. Sprawą zajmują się dwaj wybitni patolodzy sądowi - ociec i syn, najlepsi specjaliści w mieście, którzy mocno wierzą w potęgę ludzkiego rozumu i nauki. Z czasem docierają do prawdy przeczącej ich przekonaniom, rozpoczyna się niepojęty koszmar, z którego już nie ma odwrotu.

Zombie Express

Seok Woo jest przepracowanym managerem w dużej korporacji w Seulu. Żona od niego odeszła, a z córką ma słabe relacje. Dziewczynka woli spędzić swoje urodziny w towarzystwie matki mieszkającej w innym mieście, w związku z czym Seok Woo postanawia odwieźć ją tam osobiście. Gdy ruszają w drogę szybkim pociągiem KTX, w kraju wybucha epidemia zombie. Wkrótce zarażone ofiary trafiają również do pociągu i jazda przeradza się w koszmarną walkę o przetrwanie. Czy zombie okażą się największym zagrożeniem dla pasażerów?

Lament

W spokojnej wiosce dochodzi do szokujących morderstw, w dodatku część mieszkańców przejawia symptomy tajemniczej choroby, która prowadzi do szaleństwa. Trwa dochodzenie, na którego czele stoi zupełnie nieprzygotowany do prowadzenia skomplikowanej sprawy, zniszczony rutyną Jong-goo. Wkrótce śledztwo staje się dla niego niezwykle ważne, ponieważ jego córka zaczyna zdradzać oznaki opętania. Sytuacja wymyka się spod kontroli, dzieją się dziwne i niewytłumaczalne zdarzenia, a Jong-goo musi skonfrontować się z potężnymi mocami.