Co w weekend na Festiwalu Dwa Brzegi?

Co Gdzie Kiedy Ostatni weekend festiwalu filmowego w Kazimierzu Dolnym. A dla tych, co zostaną w Lublinie: pokaz nominowanego Oscara australijskiego melodramatu „Tanna”. Za darmo

Kto jeszcze na tegorocznych Dwóch Brzegach nie był, wciąż może to nadrobić. Do niedzieli projekcje filmowe w dużym i mniejszym namiocie, kino pod chmurką na Małym Rynku, spotkania z artystami w Black Red White Cafe na miasteczku festiwalowym oraz koncerty na Dużym Rynku i w klubie festiwalowym.

Filmy i spotkania

Co dzisiaj na festiwalu?

W namiotach zobaczymy między innymi „Funny Games” (w ramach retrospektywy Michaela Haneke), „Toni Erdmann” (w reżyserii Maren Ad), „Kim jesteś” Magdaleny Łazarkiewicz, „Prosta historia o morderstwie” Arkadiusza Jakubika, „300 mil do nieba” Macieja Dejczera (wersja zrekonstruowana cyfrowo), „Blask” w reżyserii Naomi Kawase, dokument „Chasing Trane: Historia Johna Coltrane’a”, a w Kinie Pod Srebrną Gwiazdą (Mały Rynek, godz. 21) tym razem coś dla dzieci: animacja „Nazywam się Cukinia”.

Będzie się działo także w Black Red White Cafe, gdzie o godzinie 11 z publicznością spotka się Magdalena Boczarska, reżyserka „Sztuki kochania. Historia Michaliny Wisłockiej”.

Także dziś o godzinie 12.30 (w Małym Kinie) spotkanie z Andrzejem Sewerynem - wybitny aktor w tym roku jest gościem specjalnym festiwalu i bohaterem cyklu „I Bóg stworzył aktora”.

Muzyka na Wiśle

Na Dużym Rynku zagrają Tęgie Chłopy, a w klubie festiwalowym Suzia. Wstęp na koncerty, projekcje w plenerze i spotkania z filmowcami jest wolny. Bilety na projekcje filmowe kosztują od 14 do 17 złotych.

W sobotę kto jeszcze nie widział to może nadrobić braki i wybrać się na seans „Ostatniej rodziny” Jana P. Matuszyńskiego z wybitną kreacją Andrzeja Seweryna, który wcielił się w rolę Zdzisława Beksińskiego.

W samo południe w kinach namiotowych do wyboru dwie projekcje: „Powrót do Montauk” (reż. Volker Schlöndorff ) i „Proces. Federacja Rosyjska vs Oleg Sencow” (reż. Askold Kurow).

W sobotnim repertuarze także „Zwariować ze szczęścia” (reż. Paolo Virzì), „Wind River” (reż. Taylor Sheridan), „Niemiłość” (reż. Andriej Zwiagincew), “Moonlight” (reż. Barry Jenkins), a na Małym Rynku zobaczymy “Dalida. Skazana na miłość”.

Tego dnia muzycznie będzie na zamku, gdzie o godzinie 20.30 zaplanowano koncert “Muzyka na Wiśle”. Bilety kosztują 25 zł.

W niedzielę festiwal przenosi się do Lublina. Ale tylko na jedną projekcję. O godzinie 18 w Sali Operowej Centrum Spotkania Kultur nominowany do Oscara film “Tanna”. To opowieść o parze kochanków z wulkanicznej wyspy Tanna, która chce być razem na przekór woli plemiennej starszyzny.

Wstęp na projekcję jest bezpłatny - wcześniej jednak trzeba wziąć z kasy CSK lub Informacji Turystycznej przy ul. Jezuickiej 1/3 bezpłatną wejściówkę. Miejsc powinno wystarczyć dla wszystkich zainteresowanych: to największa sala w Lublinie, widownia liczy tysiąc miejsc.