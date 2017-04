Festiwal "Wiosna filmów" w Zamościu

Już w najbliższy piątek do Zamościa dotrze podróżujący po całej Polsce festiwal „Wiosna filmów”. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć obrazy wielokrotnie nagradzane na największych festiwalach filmowych całego świata. Filmy wyświetlane będą w Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” o godz. 19.00.