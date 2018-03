Filmy o Polakach ratujących Żydów w Multikinie

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Polaków Ratujących Żydów, obchodzonego po raz pierwszy, IPN Lublin zorganizuje projekcję filmów dotykających tematu. - Obrazy opowiadają o okrutnych czasach niemieckiej okupacji i pokazują również kto odpowiada za Holokaust - opowiadają organizatorzy.



Samo wydarzenie otworzy wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, a po jego wystąpieniu odbędzie się spotkanie z Marianną Krasnodębską i Heleną Kuśmierz – odznaczonymi medalami "Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata" za pomoc udzieloną w czasie II wojny światowej wyznawcom judaizmu.



"Stella" to historia Stelli Zylbersztajn Tzur, Żydówki z Hajfy, ocalonej przez ponad dwadzieścia polskich rodzin z okolic Łosic. To portret kobiety odważnej, która powraca wspomnieniami do przeszłości i nie zapomina tych, którzy mieli wpływ na jej losy, ale jednocześnie podkreśla, że najważniejsze jest to, co jest teraz.



Z kolei "Życie za życie" opowiada historie Polaków, którzy ratowali Żydów w czasie II wojny światowej - ukrywali, żywili, chronili, choć za taką pomoc groziła śmierć całej rodzinie. Dokument został zrealizowany w miastach, miasteczkach i wsiach Polski, w których rozegrały się tragiczne wydarzenia.



Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.