Kontrowersyjny "Cold Fish" w Centrum Kultury

Co Gdzie Kiedy. W ramach cyklu Stranger Films prezentowanego w Centrum Kultury w Lublinie (ul. Peowiaków 12) będzie można zobaczyć niezwykle brutalny i przejmujący film Cold Fish w reżyserii Shiona Sono. Seans 10 sierpnia o godz. 20.30.

Przez wielu krytyków Shion Sono uznawany jest za najciekawszego obecnie reżysera japońskiej kinematografii, choć bez wątpienia jego filmy spotykają się z drastycznie różnym odbiorem. Film "Cold Fish" to dramat rodzinny utrzymany w klimacie okrutnego festiwalu przemocy.



Absurdalny humor, inteligentny scenariusz i hektolitry wylanej krwi to cechy charakterystyczne produkcji. - Przewrotna, sadystyczna historia o mężczyźnie, którego życie zostaje wywrócone do góry nogami - przekonują organiatorzy.



Bilety na projekcję kosztują 5 zł.