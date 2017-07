Łukasz Jemioła w Gastrobarze Heban

Co Gdzie Kiedy. W czwartek, 24 sierpnia o godz. 20 w Gastrobarze Heban (ul. Chopina 4a) wystąpi popularny lubelski wokalista Łukasz Jemioła.

Łukasz Jemioła to lubelski wokalista, gitarzysta, twórca piosenek i nauczyciel muzyki. Artysta zaczynał swoją karierę występując z sukcesami w telewizyjnym show "X Factor". Zajął również pierwsze miejsce na 45. Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie.



W 2016 roku ukazała się debiutancka płyta wokalisty pt. "Jemioła", na której znalazły się jego autorskie kompozycje do słów poetów, m.in. Juliusza Słowackiego i ks. Jana Twardowskiego.



Bilety do nabycia na platformie kupbilecik.pl w cenie 15 zł.