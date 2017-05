Letnia Akademia Filmowa coraz bliżej. Wolontariusze poszukiwani

Organizatorzy Letniej Akademii Filmowej poszukują wolontariuszy do pomocy w koordynowaniu festiwalu, podczas którego odbędzie się ok. 300 projekcji filmowych.

Praca przy festiwalu filmowym w Zwierzyńcu to nie tylko okazja do zdobycia doświadczenia. Organizatorzy LAF oferują swoim pomocnikom konkretne korzyści. Wolontariuszom przysługiwać będzie m.in. akredytacja na cały festiwal (wartość 200 zł), zapewnienie noclegu na cały okres trwania imprezy i zaświadczenie o pracy przy festiwalu.

Zajęcia są zróżnicowane i każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Poszukiwane są osoby na stanowiska: bileter, kasjer, pracownik biura organizacyjnego, wolontariusz do pomocy przedszkolnej, dystrybutor kopii filmowych, asystent ds. PR czy dziennikarz gazetki festiwalowej.

– „Zwierzyniec Filmowy” to dziennik festiwalowy, który od lat cieszy się poczytnością wśród uczestników LAF. Zależy nam na tym, by utrzymał wysoki poziom w klasie tego typu prasy – mówi Łukasz Kanafa z zespołu LAF.

W sumie do pomocy potrzebne są 44 osoby. Aby zgłosić się do wolontariatu należy wypełnić formularz zamieszczony na stronie laf.net.pl, w zakładce „wolontariat” oraz przesłać na adres wolontariat@laf.net.pl. Termin wysyłania zgłoszeń upływa 9 lipca.

Do konkursu na plakat festiwalu 79 autorów przysłało ok. 100 projektów. Zwycięzca otrzyma 2 tys. zł oraz możliwość bezpłatnego uczestnictwa w festiwalu.

Letnia Akademia Filmowa odbędzie się w dniach 11–20 sierpnia. To już 18. edycja festiwalu. W związku z tym podczas imprezy zostanie uruchomiony specjalny cykl „18 mieć lat to nie grzech”. – To będą filmy o młodych ludziach, którzy wchodzą w wiek dojrzały – mówi Piotr Kotowski, rektor LAF.

Ponadto organizatorzy planują podczas festiwalu przybliżyć twórczość Andrzeja Wajdy. Nie będą to jednak dzieła z kanonu mistrza, ale mniej znane, zrealizowane poza granicami kraju filmy.

Podczas festiwalu będzie można zapoznać się także z dorobkiem Mii Hansen-Love, francuskiej reżyserki, zdobywczyni Srebrnego Niedźwiedzia za film „Co przynosi przyszłość”.

W sumie podczas 10 dni festiwalu pokazanych zostanie ok. 300 filmów, odbędzie się 60 prelekcji i ok. 20 spotkań z reżyserami. Dokładny program LAF będzie regularnie publikowany na stronie internetowej festiwalu.