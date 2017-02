Maraton "X-Men" w Multikinie

- Oderwij się od codziennej rzeczywistości i przeżyj niesamowite przygody wraz z postaciami serii kultowych komiksów Marvel Comics! U boku słynnego, wojowniczego Wolverine'a poznasz fantastyczne historie, zobaczysz widowiskową akcję i zachwycisz się nietypowymi zdolnościami bohaterów, a do tego popłaczesz się ze śmiechu przy ich ciętych dialogach - zachęcają organizatorzy imprezy.

Najnowsza produkcja z uniwersum "X-Men" to finalna, wyczekiwana przez wielu fanów część przygód Wolverine'a, w której Hugh Jackman po raz ostatni wciela się w rolę kultowego, nieokrzesanego mutanta.

Ceny biletów: od 25 do 32 zł za całą noc w kinie. Rozpoczęcie o 22:00, przewidywany koniec ok. 5:00 rano.

Opisy filmów:

Logan: Wolverine

Akcja filmu rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, w której mutanci żyją na marginesie ludzkiej społeczności. Logan nie potrafi odnaleźć się w tej rzeczywistości, do tego zaczyna mieć problemy z możliwościami regeneracyjnymi swojego ciała. Zapewnia opiekę schorowanemu mentorowi - Profesorowi X, a ten przekonuje Wolverine'a, aby wziął udział w ostatniej misji, która może ocalić rasę mutantów.

X-Men: Przeszłość, która nadejdzie

Akcja rozgrywa się w dwóch planach czasowych. W odległej przyszłości większość mutantów przetrzymywana jest w obozach koncentracyjnych, a gigantyczne roboty zwane Sentinels kontrolują sytuację w Ameryce. W czasach współczesnych X-Meni walczą ze złym Bractwem pod wodzą Mystique, próbując zapobiec wydarzeniu, które w przyszłości doprowadzi do tak tragicznej sytuacji.

Wolverine

Zdruzgotany po śmierci swojej ukochanej Wolverine wyrusza do współczesnej Japonii. Stawia tam czoła nie tylko obcej kulturze, lecz także swoim bolesnym wspomnieniom oraz śmiertelnie groźnym wrogom, którzy gotowi są na wszystko, by go zniszczyć. Odkrywa swoje słabości, zyskując przy tym siłę, o której dotąd mógł tylko marzyć, a jego los zmieni się na zawsze…