Miasto movie: "Chappie"

Co Gdzie Kiedy. Filmowy cykl Miasto movie po specjalnej wakacyjnej odsłonie wraca do siedziby Warsztatów Kultury (ul. Grodzka 5a). W środę, 6 września o godz. 19 zobaczymy film Chappie w reżyserii Neilla Blomkampa.

Niedaleka przyszłość. Przestępczość jest kontrolowana przez policyjne roboty do zadań specjalnych, wykorzystywane do walki z gangsterami i do tłumienia zamieszek. Jeden z takich robotów, Chappie, zostaje skradziony, przeprogramowany i obdarzony zdolnością samodzielnego myślenia i czucia emocji. Potężni tego świata widzą w Chappiem zagrożenie dla porządku i dla całej ludzkości.



- Dynamiczna akcja przeplata się ze scenami komediowymi, a całość ubrana jest w teledyskową, cyberpunkową w duchu formę. "Chappie" to kino oryginalne, odważne, zdecydowanie warte uwagi - zachęcają organizatorzy.



Wstęp na wydarzenie jest wolny.