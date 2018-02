Miasto movie: "Dumni i wściekli"

Co Gdzie Kiedy. W środę, 14 lutego o godz. 19 w Warsztatach Kultury (ul. Grodzka 5a) odbędzie się kolejna odsłona cyklu Miasto movie. Tego wieczora widzowie zobaczą film Dumni i wściekli.

Akcja filmu rozgrywa się w 1984 roku w Anglii. W całym kraju trwają strajki górników i robotników. Kiedy poczucie wrogości wobec wszystkiego, co obce osiąga apogeum, niespodziewanie do górniczego miasteczka przyjeżdżają kolorowym busem geje i lesbijki ze stolicy.



- Brytyjczycy, jak nikt inny, potrafią tworzyć doskonałe filmy społeczne, a nurt ten ma bardzo długie i chlubne tradycje w tamtejszej kinematografii. W podobną stronę podążył w swoim, opartym na prawdziwych wydarzeniach, filmie Matthew Warchus dokładając do tego sporą dawkę humoru - twierdzą organizatorzy.



Wstęp na wydarzenie jest wolny.