Miasto movie pod znakiem kryminału i grozy

Jest to komiksowej serii autorstwa Alana Moore'a. Film opowiada o przygodach inspektora Fredericka Abberline'a, który w roku 1888 prowadzi w Londynie śledztwo w sprawie tajemniczego zabójcy zwanego Kubą Rozpruwaczem. Podczas swojej pracy poznaje on londyńską prostytutkę Mary Kelly, w której się zakochuje. Niestety, wszystko wskazuje na to, że Mary może być następną ofiarą brutalnego mordercy.

Film wyreżyserowali bracia Albert i Allen Hughesowie. W rolach głównych występują Johnny Depp, Heathem Graham, Ian Holm, Katrin Cartildge i Robbie Coltrane. Produkcja zdobyła 3 nominacje do nagrody Saturn.

- Film braci Hughes wraca do tej ponurej, mrożącej krew w żyłach historii i trzeba stwierdzić, iż robi to bardzo dobrze. Wszystko począwszy od kostiumów, poprzez znakomitą scenografię, światło, pracę kamery i ścieżkę dźwiękową składa się na niesamowity klimat i atmosferę „ Z piekła rodem” – zachęcają organizatorzy seansu.

Wstęp wolny.