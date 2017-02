"Miasto zaginionych dzieci" - film w Warsztatach Kultury

Na platformie pośrodku morza, otoczonej starym polem minowym, mieszka nieszczęśliwy człowiek: starzeje się szybko, ponieważ potrafi spać, ale nie potrafi śnić. Porywa więc dzieci z pobliskiego portu, by przeniknąć do ich świadomości - i ukraść ich sny.



- To piękna i mroczna baśń utrzymaną w poetyce surrealistycznego snu. Obraz ten zachwyca zarówno od strony formalnej, jak i samą historią, którą opowiada. Świat stworzony przez francuzów to czysta magia. Warto przenieść się do niego choćby na dwie godziny - zachęcają organizatorzy.



Wstęp wolny.



Program na marzec:



- 1 marca 2017, godz. 19.00 – „Miasto zaginionych dzieci”, reż. Jean-Pierre Jeunet, Marc Caro, czas 112’, 1995 r.

- 8 marca 2017, godz. 19.00 – „Boy”, reż. Taika Waititi, czas 87’, 2010 r.

- 15 marca 2017, godz. 19.00 – „Królowie lata”, reż. Jordan Vogt-Roberts, czas 93’, 2013 r.

- 22 marca 2017, godz. 19.00 – „Stań przy mnie”, reż. Rob Reiner, czas 89’, 1986 r.

- 29 marca 2017, godz. 19.00 – „Dzieci niebios”, reż. Majid Majidi, czas 89’, 1997 r.