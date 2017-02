Według użytkowników portalu filmweb.pl na Oscara za najlepszy film szanse mają przede wszystkim dwa filmy: „La La Land” oraz „Przełęcz ocalonych”. Pierwsza produkcja to musical wyreżyserowany przez Damiena Chazelle’a, twórcę słynnego ‚Whiplash”.

Od dnia premiery krytycy opisują film niemal w samych superlatywach. Na złą prasę nie może narzekać również Mel Gibson. Będący przez pewien czas na cenzurowanym reżyser i aktor powrócił do łask za sprawą filmu, pokazującego wojnę z perspektywy sanitariusza pacyfisty. Użytkownicy serwisu imdb.com wystawili „Przełęczy ocalonych” ósemkę w dziesięciostopniowej skali, niewiele lepszą notę uzyskał wspomniany musical z Ryanem Goslingiem i Emmą Stone.

Faworyci

„La la land” to także faworyt Waldemara Niedźwiedźa, kierownika kina Bajka w Lublinie. - Nie będę odkrywczy, moim zdaniem Oscara za najlepszy film zdobędzie albo „La La Land” albo „Manchester by the Sea”, szanse na nagrodę ma też „Przełęcz ocalonych”. Jeśli chodzi o aktorkę pierwszoplanową to mam dwa typy: Maryl Streep oraz Natalie Portman, czyli Boska Florence oraz Jackie. Uważam, że na nagrodę dla aktora zasłużył Andrew Garfield z „Przełęczy ocalonych”.

Według internautów spośród aktorów pierwszoplanowych największe szanse na statuetkę złotego rycerza ma Emma Stone oraz Natalie Portman, wcielająca się w postać Jackie Kennedy. Jeśli chodzi o aktorów, najczęściej typowani są: Ryan Gosling („La La Land”) i Andrew Garfield („Przełęcz ocalonych”).

- Na mnie największe wrażenie zrobił film „Moonlight” choć nie oglądałam „Aż do piekła”, a podejrzewam, że zrobiłby na mnie duże wrażenie - mówi Monika Stolat, organizatorka festiwali i spotkań filmowych w Centrum Kultury w Lublinie. - „Moonlight” ujął mnie zarówno pod względem tego, jak został zrealizowany jak również tematyki poruszającej problem stereotypów.

Marketing, a nie sztuka

Nagrody przyznawane przez Amerykańską Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej na pewno nie fascynują Piotra Kotowskiego, rektora Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu.

- Nie bawię się w prognozy jaki film dostanie Oscara, nawet się nad tym nie zastanawiałem. Te filmy nieszczególnie mnie interesują, moim zdaniem powinno się na nie patrzeć w kategoriach marketingu, a nie prawdziwej sztuki - twierdzi Kotowski. Dla twórcy LAF wyjątkiem jest kategoria filmów nieanglojęzycznych. - Tam rzeczywiście mamy do czynienia z filmami artystycznymi, o których można powiedzieć, że wchodzą do historii kina. Mamy wolny rynek i wszystko chce się sprzedać, a taka nagroda dla filmu, który już miał swoją premierę, to okazja do zarobienia większych pieniędzy.

Dobór filmów

Podobnie o Oscarach wypowiada się Monika Stolat. - Kino rozrywkowe także może być dobre, ale Oscary są trochę jak Eurowizja, tylko bez tego obciachu. To moje subiektywne odczucie, ale wydaje mi się, że w przypadku tych nagród wypływu na dobór filmów nie ma kształt artystyczny, a modna akurat tematyka oraz w pewnym stopniu poprawność polityczna. Widać, że twórcy filmów coraz częściej nastawieni są na sprzedaż, choć trzeba przyznać, że to dotyczy każdej dziedziny.

Ostatnią oscarową produkcją, która wywarła wrażenie na Monice Stolat była „Zjawa” z Leonardo DiCaprio. O coraz mniejszej wadze nagród amerykańskiej akademii może świadczyć obserwacja Waldemara Niedźwiedzia. - W polskich kinach od kilkunastu lat da się zauważyć, że przyznanie danemu filmowi Oscara nie przekłada się na frekwencję w kinach. Oznacza to, że rozmija się ocena widzów z oceną przyznających Oscary.