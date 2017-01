Oscary 2017: Nominacje już ogłoszone. Kto dostanie statuetkę?

Film:

Nowy początek

Przełęcz ocalonych

Ukryte działania

Lion. Droga do domu

Moonlight

Fences

Aż do piekła

La La Land

Manchester by the Sea

Aktor:

Casey Affleck - Manchester by the Sea

Andrew Garfield - Przełęcz ocalonych

Ryan Gosling - La La Land

Viggo Mortensen - Captain Fantastic

Denzel Washington - Fences

Aktorka:

Isabelle Huppert - Elle

Ruth Negga - Loving

Natalie Portman - Jackie

Emma Stone - La La Land

Meryl Streep - Florence Foster Jenkins

Aktor drugoplanowy:

Mahershala Ali - Moonlight

Jeff Bridges - Aż do piekła

Lucas Hedges - Manchester by the Sea

Dev Patel - Lion. Droga do domu

Michael Shannon - Zwierzęta nocy

Aktorka drugoplanowa:

Viola Davis - Fences

Naomie Harris - Moonlight

Nicole Kidman - Lion. Droga do domu

Octavia Spencer - Ukryte działania

Michelle Williams - Manchester by the Sea

Reżyser:

Denis Villeneuve - Nowy początek

Mel Gibson - Przełęcz ocalonych

Damien Chazelle - La La Land

Kenneth Lonergan - Manchester by the Sea

Barry Jenkins - Moonlight

Scenariusz adaptowany:

Nowy początek

Fences

Hidden Figures

Lion. Droga do domu

Moonlight

Scenariusz oryginalny:

Aż do piekła

La La Land

Lobster

Manchester by the Sea

20th Century Women

Film nieanglojęzyczny:

Tanna

Land of Mine

Toni Erdmann

Klient

Mężczyzna imieniem Ove

Dokument:

Fuocoammare. Ogień na morzu

I Am Not Your Negro

Życie animowane

O.J.: Made in America

13th

Animacja:

Kubo i dwie struny

Nazywam się Cukinia

Vaiana: Skarb oceanu

Czerwony żółw

Zwierzogród

Piosenka:

Audition (The Fools Who Dream) - La La Land

Can't Stop the Feeling - Trolle

City of Stars - La La Land

The Empty Chair - Jim

How Far I'll Go - Vaiana: Skarb oceanu

Muzyka:

Jackie

La La Land

Lion. Droga do domu

Moonlight

Pasażerowie

Zdjęcia:

Nowy początek

La La Land

Lion. Droga do domu

Moonlight

Milczenie

Montaż:

Nowy początek

Przełęcz ocalonych

Aż do piekła

La La Land

Moonlight

Efekty specjalne:

Deepwater Horizon

Doktor Strange

Księga dżungli

Kubo i dwie struny

Łotr 1. Gwiezdne Wojny - Historie

Dźwięk:

Nowy początek

Przełęcz ocalonych

La La Land

Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie

13 godzin: Tajna misja w Bengazi

Montaż dźwięku:

Nowy początek

Żywioł. Deepwater Horizon

Przełęcz ocalonych

Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie

Sully

Scenografia:

Nowy początek

Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć

Ave, Cezar!

La La Land

Pasażerowie

Kostiumy:

Sprzymierzeni

Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć

Boska Florence

Jackie

La La Land

Charakteryzacja:

En man som heter Ove

Star Trek: W nieznane

Legion samobójców