"Ostatnia rodzina". Film o Beksińskich premierowo w Centrum Kultury

Akcja filmu rozgrywa się na przestrzeni 28 lat, zaś fabuła koncentruje się na warszawskim okresie życia rodziny. W 1977 roku Tomek Beksiński wprowadza się do swojego mieszkania. Jego rodzice mieszkają tuż obok, na tym samym osiedlu, przez co ich kontakty pozostają bardzo intensywne. Nadwrażliwa i niepokojąca osobowość Tomka powoduje, że matka – Zofia, wciąż martwi się o syna. W tym samym czasie Zdzisław Beksiński próbuje całkowicie poświęcić się sztuce. Po pierwszej nieudanej próbie samobójczej Tomka Zdzisław i Zofia muszą podjąć walkę nie tylko o syna, ale także o przywrócenie kontroli nad swoim życiem. Gdy Zdzisław podpisuje umowę z mieszkającym we Francji marszandem Piotrem Dmochowskim, a Tomek rozpoczyna pracę w Polskim Radiu, wydaje się, że rodzina najgorsze kłopoty ma już za sobą. Jednak seria dziwnych, naznaczonych fatum wydarzeń, dopiero nadejdzie...



Choć "Ostatnia rodzina" nie miała jeszcze swojej oficjalnej premiery (film wejdzie do kin dokładnie 30 września), produkcja zdążyła już zebrać bardzo przychylne opinie zagranicą. Dzieło Jana Matuszyńskiego było prezentowane podczas sierpniowego festiwalu filmowego w Locarno, gdzie Andrzej Seweryn (odwtórca roli Zdzisława Beksińskiego) został nagrodzony Złotym Lampartem dla najlepszego aktora festiwalu. Tymczasem 24 września odbędzie się Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, podczas którego "Ostatnia rodzina" również będzie miała szansę otrzymać kilka nagród.



Bilety na wydarzenie kosztują 12 i 15 zł.