Premiery filmowe, Liga Mistrzów oraz dwa ENEMEFY w Multikinie

W piątek, 5 maja, Multikino proponuje trzy filmowe premiery: widowiskowych "Strażników Galaktyki vol. 2", kontrowersyjną polską produkcję "Szatan kazał tańczyć" oraz familijną animację "Riko prawie bocian".



Gratką dla miłośników kina będą dwa widowiskowe ENEMEFY, czyli nocne maratony filmowe. 5 maja o godz. 22 rozpocznie się minimaraton Strażników Galaktyki, podczas którego zobaczymy obie części widowiska Marvela. Bilety kosztują 25 i 30 zł (więcej o tym wydarzeniu piszemy TUTAJ).



Z kolei za tydzień, 12 maja o godz. 22, zorganizowany zostanie Maraton z Obcym z okazji premiery filmu "Obcy: Przymierze". Fani kultowego cyklu Ridleya Scotta będą mieli okazję zobaczyć aż cztery produkcje z serii: "Obcy: 8 pasażer Nostromo", "Obcy: Decydujące starcie", "Prometeusz" oraz "Obcy: Przymierze". Wejściówki do nabycia od 25 do 33 zł.



Ci, którzy interesują się sztukami plastycznymi, będą mieli okazję w poniedziałek o godz. 18 obejrzeć na ekranie wystawę "Ogród artysty: Impresjonizm amerykański i ruch ogrodów". Bilety kosztują 25 i 30 zł (więcej informacji TUTAJ).



Na miłośników piłkarskich emocji czekają z kolei półfinały Ligi Mistrzów na dużym ekranie. We wtorek, 9 maja o godz. 20.30 Multikino wspólnie z nc+ pokaże mecz rewanżowy LM: Juventus - Monaco, z kolei dzień później o tej samej porze będzie można obejrzeć mecz: Atletico Madryt - Real Madryt. Bilety na mecze ksztują 23 i 27 zł.