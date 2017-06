Projekcja filmu "Podwórko im. Wszystkich Mieszkańców"

W środę, 14 czerwca o godz. 18 w Centrum Kultury w Lublinie (ul. Peowiaków 12) odbędzie się pokaz filmu dokumentalnego "Podwórko im. Wszystkich Mieszkańców". Jest to historia jednego z wrocławskich podwórek i nietypowej instalacji artystycznej - 7 metrowego jeża, który się tam pojawił.

Film zrealizowała artystka i menadżerka kultury Iza Rutkowska. W swoim dziele chciała uchwycić zmiany, jakie dokonały się na jednym z wrocławskich podwórek. Wszystko zaczęło siew 2015 roku, gdy zaproszono różnych artystów, by proponowali działania w tzw. trudnych dzielnicach Wrocławia.

Artystka chodziła od drzwi do drzwi, opowiadała mieszkańcom o jeżowym projekcie, nierzadko spotykała się z niedowierzaniem, czasem negatywnymi reakcjami. Z czasem jednak lokatorzy zaczęli uczestniczyć w spotkaniach i warsztatach organizowanych wokół przeskalowanej zabawki. Jednocześnie artystka realizowała swój film dokumentalny pt. "Podwórko im. Wszystkich Mieszkańców", który niebawem zaprezentuje w Lublinie.

- To uniwersalna historia, mogła się wydarzyć wszędzie. Celem filmowego tournee po Polsce, jest inspiracja mieszkańców do działań wspólnotowych i do dyskusji o sztuce oraz strategiach rewitalizacji - zachęca artystka.

Wstęp na projekcję jest wolny.