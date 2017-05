Projekcja filmu "Viva Amiga" w Lublinie

Jest to próba uchwycenia fenomenu, jakim stał się komputer Amiga. Stworzony przez grupę genialnych inżynierów, których celem było wywrócenie do góry nogami świata zdominowanego przez IBM i Apple. W 1985 roku stworzyli komputer, który wyprzedzał swoje czasy. Idealny nie tylko do gier, ale także do profesjonalnej pracy i jako wyjątkowe narzędzie w rękach artystów (pracował na nim sam Andy Warhol).



- Film Zacha Weddingtona pozwoli nam poczuć emocje jakie towarzyszyły twórcom Amigi. Zobaczymy błyskotliwy sukces stworzonej przez nich maszyny oraz jej nieoczekiwany upadek - zachęcają organizatorzy.