Repertuar kin i teatrów w weekend w Lublinie i regionie (15-17.12)

PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA 15 grudnia – 17 grudnia

TEATRY:

TEATR im. J. OSTERWY (ul. Narutowicza 17): SOBOTA NIEDZIELA: Hindełe, Siostra Sztukmistrza – 19.00

TEATR im. H.Ch. ANDERSENA (plac Teatralny 1): PIĄTEK: Dziób w dziób – 09.30, 11.30 SOBOTA NIEDZIELA: Wesele – 18.00

TEATR MUZYCZNY (ul. Skłodowskiej-Curie 5): PIĄTEK SOBOTA: Baron cygański – 18.00

TEATR STARY (ul. Jezuicka 18): SOBOTA: Scenariusz dla trzech aktorów – 17.00, 20.00 NIEDZIELA: Kręcipupa – 16.00, 17.30

TEATR CENTRUM KULTURY (ul. Peowiaków 12): NIEDZIELA: 10 lat neTTheatre – 22.00

FILHARMONIA LUBELSKA (ul. Skłodowskiej-Curie 5): PIĄTEK: Genocyd. Tryptyk o kanonie nadziei – 19.00 NIEDZIELA: Koncert: Muzyka baroku misyjnego – 17.00

KINA:

CINEMA CITY PLAZA LUBLIN (ul. Lipowa 13): PIĄTEK: Barbie: Delfiny z magicznej wyspy – 10.20; Cicha noc – 20.20; Coco – 11.00, 13.20, 15.40; Co wiecie o swoich dziadkach? – 19.00; Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi 2D dubbing – 10.30, 12.40, 15.50, 19.00; Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi 2D Napisy – 13.40, 16.50, 20.00, 22.00; Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi 3D dubbing – 11.10, 14.20, 17.30, 20.40; Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi 3D napisy – 12.00, 15.10, 18.20, 21.30; Listy do M. 3 – 11.40, 16.20, 18.40, 21.00; Mikołaj i spółka – 10.10, 12.20, 14.30, 16.40; Morderstwo w Orient Expressie – 17.00, 19.30; Najlepszy – 18.00; Na karuzeli życia – 21.10; Pierwsza gwiazdka – 11.00, 13.00, 15.00; Wojna Płci – 22.00 SOBOTA NIEDZIELA: Barbie: Delfiny z magicznej wyspy – 10.20; Cicha noc – 20.20; Coco – 11.00, 13.20, 15.40; Co wiecie o swoich dziadkach? – 19.00; Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi 2D dubbing – 10.30, 12.40, 15.50, 19.00; Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi 2D Napisy – 13.40, 16.50, 20.00, 22.00; Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi 3D dubbing – 11.10, 14.20, 17.30, 20.40; Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi 3D napisy – 12.00, 15.10, 18.20, 21.30; Kumple z dżungli – 10.30; Listy do M. 3 – 11.40, 14.00, 16.20, 18.40, 21.00; Mikołaj i spółka – 10.10, 12.20, 16.40; Morderstwo w Orient Expressie – 17.00, 19.30; Najlepszy – 18.00; Na karuzeli życia – 21.10; Paddington 2 – 14.30; Pierwsza gwiazdka – 11.00, 13.00, 15.00; Wojna Płci – 22.00

CINEMA CITY FELICITY LUBLIN (al. Wincentego Witosa 32): PIĄTEK: 24 godziny po śmierci – 12.20, 21.30; Barbie: Delfiny z magicznej wyspy – 11.00, 14.00, 15.50; Cicha noc – 18.15; Coco – 10.00, 14.40, 17.00; Co wiecie o swoich dziadkach? – 11.50, 19.20; Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi 2D dubbing – 12.40, 15.40, 18.50; Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi 2D napisy – 11.40, 18.00, 21.10, 22.00; Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi 3D dubbing – 11.00, 14.10, 17.20; Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi 3D napisy – 14.50, 20.30; Gwiezdne Wojny 3D 4DX dubbing – 10.00, 13.10, 16.20; Gwiezdne Wojny 3D 4DX napisy – 19.30, 22.30; Kumple z dżungli – 09.40; Listy do M. 3 - 15.20, 17.40, 20.00, 22.20; Mikołaj i spółka – 09.45, 13.45, 16.00; Morderstwo w Orient Expressie – 16.30, 19.00, 21.30; Najlepszy – 09.00, 12.20, 13.00, 20.30 Na skrzydłach orłów – 19.30; Pierwsza gwiazdka – 10.00, 14.30, 17.30; Wojna płci – 11.15, 21.45 SOBOTA NIEDZIELA: 24 godziny po śmierci – 12.20, 21.30; Barbie: Delfiny z magicznej wyspy – 11.00, 14.00; Cicha noc – 18.15; Coco – 10.00, 12.20, 14.40, 17.00; Co wiecie o swoich dziadkach? – 19.20; Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi 2D dubbing – 12.40, 15.40, 18.50; Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi 2D napisy – 11.40, 18.00, 21.10, 22.00; Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi 3D dubbing – 11.00, 14.10, 17.20; Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi 3D napisy – 14.50, 20.30; Gwiezdne Wojny 3D 4DX dubbing – 10.00, 13.10, 16.20; Gwiezdne Wojny 3D 4DX napisy – 19.30, 22.30; Kumple z dżungli – 10.50; Listy do M. 3 – 13.00, 15.20, 17.40, 20.00, 22.20; Mikołaj i spółka – 10.00, 13.45, 16.00; Morderstwo w Orient Expressie – 16.30, 19.00, 21.30; Najlepszy – 20.30 Na skrzydłach orłów – 19.45; Paddington 2 – 15.30; Pierwsza gwiazdka – 10.00, 12.00, 14.30, 17.30; Wojna płci – 11.15, 22.00

MULTIKINO GALERIA OLIMP (Al. Spółdzielczości Pracy 36): PIĄTEK: Cicha noc – 22.00; Coco – 12.35, 15.30, 17.15; Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi 2D dubbing – 10.00, 11.00, 13.40, 15.50, 18.20; Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi 2D napisy – 13.10, 14.10, 16.20, 17.20, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.10, 22.40; Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi 3D dubbing – 10.30, 11.30, 14.40, 16.50; Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi 3D napisy – 17.50, 21.00; Listy do M. 3 – 10.15, 12.50, 17.45, 20.10; Mikołaj i spółka – 10.30, 12.00, 15.00; Morderstwo w Orient Expressie – 10.00, 15.15; Najlepszy – 19.35, 22.35; Pierwsza gwiazdka – 10.00, 13.25 SOBOTA: Barbie: Delfiny z magicznej wyspy – 10.00; Cicha noc – 22.00; Coco – 10.15, 12.35, 17.15; Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi 2D dubbing – 10.00, 11.00, 12.40, 13.40, 15.50, 18.20; Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi 2D napisy – 13.10, 14.10, 16.20, 17.20, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.10, 22.40; Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi 3D dubbing – 10.30, 11.30, 14.40, 16.50; Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi 3D napisy – 17.50, 21.00; Listy do M. 3 – 17.45, 20.10; Mikołaj i spółka – 11.40, 16.00; Morderstwo w Orient Expressie – 15.15, 22.35; Na skrzydłach orłów – 15.00; Najlepszy – 19.35; Paddington 2 – 12.50; Pierwsza gwiazdka – 10.35, 14.00; Poranki: Strażak Sam – 10.30 NIEDZIELA: Balet Bolszoj – 16.00; Barbie: Delfiny z magicznej wyspy – 10.00; Cicha noc – 22.00; Coco – 10.15, 12.35, 17.15; Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi 2D dubbing – 10.00, 11.00, 12.40, 13.40, 18.20; Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi 2D napisy – 13.10, 14.10, 16.20, 17.20, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.30; Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi 3D dubbing – 10.30, 11.30, 14.40, 16.50; Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi 3D napisy – 17.50, 21.00; Listy do M. 3 – 17.45, 20.10; Mikołaj i spółka – 11.40, 16.00; Morderstwo w Orient Expressie – 15.15; Najlepszy – 19.35; Paddington 2 – 12.50; Pierwsza gwiazdka – 10.35, 14.00; Poranki: Strażak Sam – 10.30

KINO BAJKA (ul. Radziszewskiego 8): PIĄTEK: Cicha noc – 14.45, 18.30; Mikołaj w każdym z nas – 08.30; Młynarski. Piosenka finałowa – 20.30; Na skrzydłach orłów – 16.45 SOBOTA: Cicha noc – 10.00, 18.15, 20.15; Młynarski. Piosenka finałowa – 14.45; Najlepszy – 12.45; Na skrzydłach orłów – 16.30 NIEDZIELA: Cicha noc – 14.45, 20.00; Młynarski. Piosenka finałowa – 18.30; Najlepszy – 12.45; Na skrzydłach orłów – 16.45

KINO CHATKI ŻAKA (ul. Radziszewskiego 16): PIĄTEK: Moja babcia Fanny Kapłan – 19.30

KINO GRAŻYNA (ul. Wallenroda 4a): NIEDZIELA: W starym, dobrym stylu – 16.00; Biegacze – 18.00

DKF 16 (ul. Kiepury 5a): SOBOTA: Cicha noc – 15.30; Toni Erdman – 17.30

CENTRUM KULTURY LUBLIN (ul. Peowiaków 12): SOBOTA: Łagodna – 16.00; Cicha noc – 18.45; Kawiarnia – 20.30

PUŁAWY – SYBILLA (Al. Partyzantów 6): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi 2D dubbing – 15.00; Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi 2D napisy – 18.00; Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi 3D dubbing – 12.00; Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi 3D napisy – 21.00

BIAŁA PODLASKA – MERKURY (ul. Brzeska 43): PIĄTEK: Coco – 14.15; Na skrzydłach orłów – 18.45; Pierwsza gwiazdka – 12.30, 17.00; Zabicie świętego jelenia – 20.45 SOBOTA NIEDZIELA: Listy do M. 3 – 18.45; Na skrzydłach orłów – 15.00; Paddington 2 – 11.15; Pierwsza gwiazdka – 13.15, 17.00; Zabicie świętego jelenia – 20.45

ZAMOŚĆ – STYLOWY (ul. Odrodzenia 9): PIĄTEK: Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi 2D dubbing – 14.00; Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi 2D napisy – 19.00; Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi 3D dubbing – 12.00, 17.00; Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi 3D napisy – 20.00; Paddington 2 – 13.30, 18.15; Pierwsza gwiazdka – 11.00, 15.00, 17.00; Sprawa Chrystusa – 15.45; Zabicie świętego jelenia – 20.30

ŚWIDNIK – LOT (Al. Lotników Polskich 24): PIĄTEK: Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi 2D dubbing – 14.00; Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi 2D napisy – 17.00; Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi 3D napisy – 20.00

CHEŁM – CKF ZORZA (ul. Strażacka 2): PIĄTEK: Barbie: Delfiny z magicznej wyspy – 13.00; Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi 2D dubbing – 17.00; Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi 3D dubbing – 14.00; Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi 3D napisy – 20.00; Krucyfiks – 20.30 SOBOTA: Barbie: Delfiny z magicznej wyspy – 13.00; Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi 2D dubbing – 14.00; Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi 3D dubbing – 11.00; Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi 3D napisy – 17.00; Krucyfiks – 20.30 NIEDZIELA: Barbie: Delfiny z magicznej wyspy – 13.00; Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi 2D dubbing – 11.00; Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi 2D napisy – 17.00; Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi 3D dubbing – 14.00; Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi 3D napisy – 20.00; Krucyfiks – 20.30